人民网马尼拉11月1日电 （记者樊帆）中国驻菲律宾使馆、驻宿务总领馆、浙江省文化和旅游厅、宿务华社各社团联合会日前共同举办“中菲人文之驿走进宿务”活动，中国驻菲律宾使馆大使黄溪连视频致辞，驻宿务总领事张瑱、宿务市长拉莫、华社代表李嘉兴出席活动并致辞，菲前驻华大使周清琦以及宿务各界主流嘉宾、华侨华人等500余人参加。

黄溪连表示，期待以“中菲人文之驿”活动为契机，进一步激发两国各界人士深入参与热情，用心播种、用情栽培、携手耕耘，让“中菲人文之驿”开枝散叶，成为中菲人民增进了解、传递友谊“之驿”，深化合作、携手发展“之驿”。

拉莫表示，宿务和中国的民间交往和人文交流历史悠久，今晚“中菲人文之驿”走进宿务，期待本次活动发挥充实思想、启迪心灵作用，期待人文交流让两国关系更加紧密。

浙江京昆艺术中心的艺术家们为现场观众呈现了《国色天香》中国戏曲艺术秀。舞台上的经典唱段、诙谐剧情以及演员婉转的唱腔、华美的服饰，无不令现场观众耳目一新，展现了京昆戏曲演员的扎实表演功力和传统戏曲的艺术魅力，赢得台下阵阵掌声。

“中菲人文之驿”活动自去年初发起以来，在马尼拉已举办八届主题活动，受到两国社会各界广泛关注，为菲律宾民众了解中华文化、感知今日中国开启了又一扇窗口。此次“中菲人文之驿” 活动首次移师宿务，标志着其向“分驿”延伸，向地方下沉，向基层扎根。

(责编：王禹蘅、常红)