古巴的世界文化遗产——哈瓦那旧城

哈瓦哈是古巴共和国首都，全国最大城市及经济、文化中心，位于哈瓦那湾阿尔门达雷斯河畔，有“加勒比海明珠”的美称。哈瓦那分新城和旧城两部分，旧城位于哈瓦那湾西侧一个半岛上，是哈瓦那15个行政区中的一个。旧城拥有许多西班牙式的古老建筑，教堂、城堡、广场、博物馆、纪念碑、图书馆一应俱全，可谓各个时期不同风格的建筑艺术宝库。1982年，哈瓦那旧城及其防御工事被联合国教科文组织列入《世界文化遗产名录》。

认识美洲唯一的社会主义国家

4月21日晨，我们从巴拉德罗登上一辆中国产的大巴，前往哈瓦那一日游。导游埃里克在车上向25位游客介绍了古巴的历史与概况。他说，古巴共和国位于加勒比海西北部，是西印度群岛中最大的岛国，面积逾11万平方公里，人口逾1125万，其中白人占66%，混血种人与黑人共占33%。

埃里克强调，古巴是世界现存的5个社会主义国家之一，也是美洲唯一的社会主义国家。说起历史，古巴岛在被发现之前的数百年间居住着瓜纳哈塔贝伊人等原居民，1492年10月，意大利探险家哥伦布发现古巴岛，这个岛是中美洲大安的列斯群岛中最大的岛屿，被誉为“墨西哥湾的钥匙”。1510年古巴沦为西班牙殖民地；之后，英、美又分别于1762年和1898年占领古巴。1959年1月1日，菲德尔·卡斯特罗率起义军推翻了美国扶植的巴蒂斯塔政权，建立了革命政府：1961年，卡斯特罗正式宣布古巴开始走社会主义道路。中国早在1960年9月就和古巴建立了外交关系，而美国却采取敌视古巴政策，妄图颠覆古巴新生政权，从1962年起对古巴实行经贸和金融封锁政策，一直延续至今。根据联合国数据，在过去六十多年中，美国的制裁给古巴经济造成了至少1300亿美元的损失。但古巴凭借本国盛产甘蔗、咖啡、烟草、矿石等丰富资源发展经济，形成雪茄、朗姆酒两大品牌产品，特别重视蔗糖出口和跨境旅游两个支柱产业；政府还“实施货币和汇率并轨”等政策，及时进行经济改革。近年来，古巴重视改善同拉美国家的关系，调整经济政策，出台《外国投资法》，鼓励外资在古巴建立联合企业，有效促进了经济发展。埃里克很有信心地说，古巴政府和英雄的古巴人民正一如既往坚持走发展经济的正确道路，在不远的未来，古巴有望打破美国的封锁。

走进古老广场，认识哈瓦那旧城

当日11时许，顺利抵达哈瓦那。“首都哈瓦那位于古巴西部北海岸，北距美国佛罗里达群岛约180公里，扼守大西洋通过佛罗里达海峡进出墨西哥湾的门户，战略地位十分重要。面积727平方公里，人口213万。哈瓦那建于1519年西班牙殖民时代，1550年成为古巴主要城市，1898年起成为首都。哈瓦那有很多外国友好城市，2005年9月，也和中国北京建立了友好城市关系。哈瓦那旧城区连同莫罗城堡等防御工事，一同被联合国列为世界文化遗产。

导游埃里克带领大家畅游旧城最著名的四大古老广场和多条狭窄的街巷。他说，走完这些广场和街巷，就会掂量出哈瓦那旧城这份世界文化遗产的价值。我们率先游览了位于哈瓦那旧城东入口的圣弗朗西斯科广场，它是哈瓦那旧城第二大广场，也是众多广场中最漂亮的一个，它因这里的圣弗朗西斯科修道院而命名。广场中间有著名的三狮喷泉、宗教塑像和许多铜制雕塑，不少游客乐于和广场雕塑合影，多辆载客马车在广场上往来穿梭。广场四周有许多巴洛克和新古典主义风格的建筑。广场的标志性建筑——商品交易中心大厦屹立在北侧，它是古巴的商品期货交易大楼，以交易烟草和农作物为主。周边有酒店、餐厅，还有个有狮头邮箱的邮局，招徕很多游客驻足观看。开阔的古老广场呈现一派繁荣景象。

穿过一条小巷来到老广场。这个广场位于旧城中心，建于1559年，又名岁月广场，是当年买卖奴隶和举办节日庆典的场所。广场上也有一处喷泉，周边有许多色彩明艳、带有雕花栏杆拱廊的巴洛克式楼房，建筑底层为餐馆、酒吧。

一个闹中取静的花园竟是武器广场。埃里克说，武器广场始建于1519年，是哈瓦那最古老的广场。广场中心矗立的白色雕像就是是古巴国父、1868-1878年起义领袖、战时共和国总统塞斯佩德斯的雕像。广场西侧的三层巴洛克建筑就是1776年建成的总督府，它是廊柱环抱，拥有帕提欧（Patio）独特风格，即拥有露天庭院的西班牙式建筑，现为城市历史博物馆。当年西班牙总督就是在此总督府阳台上阅兵和观看各种演出的。广场东北侧有建于1558-1576年的皇家军事城堡，是哈瓦那最古老的要塞，现为军事博物馆。广场东北角有一座建于1828年的特姆普莱特神庙，作为当年在此举行首次弥撒和建城永久纪念，庙前有棵木棉树，1777年哥伦布遗骨曾葬在木棉树下，后转移到大教堂。广场南边有些老建筑，现为商店、画廊与公众图书馆，四周空地上设有古旧书摊和跳蚤市场。

我们接着去了教堂广场，在途经的一条老街墙壁上看到殖民时期西班牙上流社会人士聚会的壁画，虽年代久远，但壁画中的人物服饰与神态依然清晰，哈瓦那重视旧城保护，可见一斑。教堂广场是旧城最大的广场。埃里克说，教堂广场是17世纪末在一片沼泽地上建起来的，它不仅是最大广场，也是旧城最年轻的广场。

广场上最著名的建筑是北端的巴洛克风格的哈瓦那大教堂，它建于1748年，是意大利建筑师Francesco Borromini设计的。这里曾安放过哥伦布遗骸，古巴独立后，哥伦布遗骸被运回西班牙。这座教堂最突出的特点是两侧不对称的钟楼，其结构与宽窄均不相同，钟楼上的铜钟是1698年在西班牙铸造的，教堂内部的高大石柱及尖拱劵穹顶十分气派。广场南侧蓝色门窗的建筑是一处建于1720年的伯爵府邸，西侧还有一处建于1752年的侯爵府邸，现在都用作酒店与商店。在广场西北角巷子里，有当年海明威喜欢逗留的五分钱小酒馆，很多游客乐于来酒馆喝一杯莫吉托（Mojito）鸡尾酒，追寻当年海明威在此处喝着酒写出《老人与海》的光辉岁月。

哈瓦那旧城被列入《世界文化遗产名录》

哈瓦那旧城包括城墙旧址与哈瓦那湾之间的整个地区，面积为142.5公顷。虽面积不大，但有许多不同风格的西班牙式古老建筑，被称作建筑艺术宝库，是美洲乃至世界对历史文物保护最好的地区之一。在建设现代化哈瓦那的过程中，旧城的非凡原貌及工事环绕的旧城区城堡群均受到妥善保护。

1982年12月，第六届世界遗产大会在巴黎举行，联合国教科文组织依据世界文化遗产遴选标准，将哈瓦那旧城区及其防御工事列为世界第121个“人类文化财富”，同时将其列入《世界文化遗产名录》。世界遗产委员会给出这样的评价：哈瓦那由西班牙人于1519年建立，17世纪成了加勒比海主要的造船中心之一。哈瓦那虽是一个逾200万人口且不断扩展的都市，但其旧城中心仍保留着引人入胜的巴洛克式和新古典风格混合的建筑物，所有民房的拱廊、阳台、铸铁大门和庭院保护完好，均具有很高的建筑学价值。

当日下午，我们到达面积7.2万平方米的革命广场，这里是古巴的政治活动场所，是世界最大的广场之一。古巴共产党主要缔造者、国家首任元首菲德尔·卡斯特罗曾多次在此广场演讲，有逾百万人次听过他的精彩演说。民族英雄和诗人何塞·马蒂纪念碑是广场的主要建筑，其高109米，是哈瓦那的标志性建筑，碑前有他的巨大铜像。国家政府机构与国家图书馆坐落于广场四周。广场北侧内政部大楼墙上有古巴革命领袖切·格瓦拉的巨大头像，像下面是格瓦拉的名言：“向着胜利，直到永远”，而通讯部大楼墙上则有另一位革命领袖卡米拉的头像。视野开阔的革命广场一直延伸到海边，这里游客长年络绎不绝。

夕阳西下，我们乘大巴返回度假胜地巴拉德罗。挥别了哈瓦那，但这颗“加勒比海明珠”的光辉依然在脑海中闪烁。

(责编：王禹蘅、常红)