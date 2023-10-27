当地民众正在观展。人民网记者 颜欢摄

人民网马德里10月26日电 （记者颜欢）当地时间10月26日，为期9天的《世界记忆、和平愿景——南京大屠杀史实展》在西班牙马德里开展，西班牙当地友华人士、媒体代表共80余人参加了展览开幕式。

西班牙“知华讲堂”名誉主席马塞洛·穆尼奥斯在致辞中表示，欧洲人常常陷入“欧洲中心主义”，仅将第二次世界大战视为一场欧洲或西方的战争。然而，二战是一场全球性战争，对亚洲也产生了巨大冲击、造成了不可磨灭的伤害。

侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆馆长周峰表示，战争是一面镜子，能够让人更好认识和平的珍贵。此次展览以“世界记忆 和平愿景”为主题，就是为了从历史的记忆中唤起人们对和平的向往和坚守。马德里享有“欧洲之门”的美誉，希望本次展览能够通过这扇大门，联通人们的历史记忆与共同的未来。

本次展览由南京浩劫、正义审判、和平之城三个部分组成，展出了100多幅历史图片、10件实物展品及9件复制件，其中大量引用西班牙《洪水报》等西方媒体的报道和西方人士日记、书信。以第三方视角叙事，客观讲述侵华日军在南京的暴行以及国际法庭审判日本战犯等史实，展示南京“国际和平城市”的和平发展实践，向国际社会传递中国人民铭记历史、珍爱和平、开创未来的愿望。

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