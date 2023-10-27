陈海大使做主旨演讲。人民网记者 谢佳君摄

人民网仰光10月27日电 （记者谢佳君）10月26日，中国驻缅甸大使馆在仰光举办“中缅共建‘一带一路’ 携手共享发展繁荣”研讨会，向缅甸政府、政党、企业、智库和媒体宣介第三届“一带一路”国际合作高峰论坛成果，共商中缅“一带一路”合作大计。中国驻缅甸大使陈海、缅甸联邦政府一部部长昂乃乌出席并致辞。驻缅甸大使馆公参郑志宏，中信缅甸、中铁二院、中银仰光分行等中资企业代表以及缅甸工商联主席埃温、巩发党仰光省委主席钦貌梭、缅甸战略与国际问题研究所高级顾问奈欣拉、仰光外国语大学副教授珊达泰等中缅各界人士100余人出席。

陈海在致辞中介绍了第三届“一带一路”国际合作高峰论坛的重要意义和成果共识，积极评价中缅共建“一带一路”成果进展，表示中缅两国山水相连，胞波情深，是同甘共苦的命运共同体。缅甸是共建“一带一路”重要国家，也是“一带一路”合作积极参与方和受益者。中缅共建“一带一路”和中缅经济走廊，促进缅甸的和平与发展，造福全体缅甸人民。

陈海结合习近平主席提出的中国支持高质量共建“一带一路”的八项行动，就下阶段中缅共建“一带一路”提出具体举措。一是加强政策协调,为中缅经济走廊建设做好规划。二是推进互联互通，在港口、铁路等大项目完成可行性研究基础上迈出新步伐。三是促进民生发展。办好“小而美”帮扶项目，用好澜湄合作专项基金，开展农业、医疗、教育等领域惠民项目。四是促进绿色发展，助力缅方缓解“用电荒”。五是加强资金融通。加大人民币跨境支付系统（CIPS）直接参与力度，推动人民币跨境支付。六是支持民间交往。通过恢复相关口岸通行证使用、启动持护照通行试点，便利人员往来。双方要加大力度联合打击电信诈骗等跨境犯罪活动，营造共建“一带一路”清朗环境。

昂乃乌在致辞中高度评价“一带一路”倡议在加强互联互通、促进团结进步、推动文明交流等方面作用，表示中国是缅亲密邻国和最大贸易伙伴，港口、铁路等大项目和航线联通将从海、陆、空三方面全方位促进货物和人员流动，特别是皎漂深水港及工业区项目，将有效提升海上贸易的运力和效率，支持本地企业发展,创造就业机会，促进跨境贸易和投资，更好发挥缅甸地缘战略优势。“一带一路”倡议和中缅经济走廊在促进人员交流、基础设施建设和金融一体化方面发挥着关键作用，缅甸致力于实施 “一带一路”项目，将为此做出更大努力。

中资企业代表介绍皎漂深水港和经济特区、中缅铁路连接、双边本币结算等进展情况，以及项目对缅甸经济发展、民生改善的带动作用。缅方嘉宾从国家发展、民生改善、教育交流合作等角度阐述“一带一路”倡议为缅甸带来的机遇和福祉。

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