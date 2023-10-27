人民网记者于洋 谢亚宏

位于群山之中的塔中矿业采矿区。人民网记者 谢亚宏摄

费尔干纳盆地是塔吉克斯坦工业水平最高的地区之一，在这里诞生了古丝绸之路上的名城胡占德，今天这里又成为“一带一路”倡议下中塔两国合作的示范区。从胡占德向东行驶30多公里，就进入了一片戈壁丘陵之中，茫茫无际的荒漠上矗立着一座现代化的工业园，崭新的厂房、高耸的熔炉、整洁的环境……这就是中塔“一带一路”重点合作项目之一——中塔工业园区。

中塔工业园区是中国企业在中国境外投资兴建的第二个产业工业园区。工业园区总面积69万平方米，规划年采选矿石处理能力600万吨，规划设计年产铜、铅、锌等金属35万吨，是具备矿山资源开发、矿山服务配套、上下游企业及其他相关企业集群的综合型产业园区，填补了塔吉克斯坦在有色金属加工领域的空白。

“中塔工业园一期的冶炼厂于2017年投产，建成了年产5万吨粗铅冶炼厂，为600名塔吉克人提供了就业岗位，打破了塔国一直没有有色金属冶炼企业的历史，创造了塔吉克斯坦工业发展史的诸多个第一。现在工业园二期的铅、银和铜冶炼厂已经开始进行施工设计，相信将让塔吉克斯坦的工业现代化水平迈上一个新台阶。”塔中矿业冶炼厂副厂长刘爱军说。

从中塔工业园区一路北上约一个半小时，山越来越陡峭，路越来越崎岖，藏在崇山峻岭中的是塔中工业园区的采选矿区——阿尔登—托普坎铅锌矿。这里是世界上储量最大的铅锌矿区之一，历史上也曾经是塔吉克斯坦重要的工业支柱。但从上世纪90年代开始，受资本和技术缺乏的影响，矿山逐渐荒弃，人口也逐渐流失。塔中矿业取得矿权及相关矿山资产后，立刻开始投资进行矿山恢复和重建，累计投资超过6亿美元，建成了每年能生产和处理原矿400万吨规模的矿山和选矿厂，让当地的资源优势转化为经济优势。

“中塔工业园从无到有，由小到大，由弱变强，让当地已经荒废的矿区重获新生，让我想到我们中国老一辈矿山人的艰苦创业精神。我们把中国的设备、技术和标准带到塔吉克斯坦，大大地提升了塔国在采矿、冶炼、有色金属处理等领域的现代化进程，也改善了当地民众的生活，这是真正互利共赢的合作。”西藏珠峰资源股份有限公司副总裁、塔中矿业负责人李耀武说。

塔中矿业作为塔吉克斯坦首家外商独资企业，多次被授予“年度最佳纳税人”荣誉称号，并在当地解决了4000多人的就业问题，成为当地的支柱企业之一。

索格特州副州长安瓦尔·雅库比表示，塔中矿业及其建设的中塔工业园贡献了全州15%的工业产出和30%的产品出口额，对于当地经济发展的意义十分重大。他说：“即使在疫情期间，工业园依然在保障安全的同时正常生产，保证了当地数千名工人的就业和生计。此外，在工业园的培养下，一批批有经验的产业工人和专家活跃在工作一线，这对于我们而言是极其宝贵的人才。”

今年28岁的帕尔韦兹·塞多夫是中塔工业园冶炼厂的一名员工，学习中文的他大学毕业后就进入了塔中矿业，在中国员工手把手的指导下，他从一名翻译员成为一名车间技术员，并担任了车间班长，成为工厂的高级技术人才。“中塔工业园是中塔两国友谊的见证，‘一带一路’给我们带来了实实在在的改变和进步。塔吉克斯坦有句谚语，有志气的蚂蚁可以搬走大山，我希望能够发挥自己的特长，参与到中塔两国的交流与合作中，为两国的经贸合作和友谊尽自己的力量。”塞多夫说。

(责编：苏缨翔、吴成良)