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中方呼吁支持中非共和国走符合自身国情的发展道路

2023年10月27日10:45 | 来源：新华网
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　　新华社联合国10月26日电（记者王建刚）中国常驻联合国副代表戴兵26日在安理会中非共和国问题公开会上说，国际社会要尊重中非共和国主权，支持中非走符合自身国情的发展道路。

　　戴兵说，近一段时间，中非和平进程不断取得进展。中方高兴地看到，中非在解武复员、安全部门改革、地方和平和解等方面取得重要成果，14个签署中非和平协议的武装团伙已有9个宣布解武。近期，中非政府同次区域组织共同举办和平进程第三次战略审查会议，各方对这些积极进展予以高度肯定，总统图瓦德拉承诺将继续推进和平进程。中方对此表示赞赏。中方支持国际社会和区域组织继续加强同中非政府沟通，结合具体情况和实际需求，为中非和平进程、地方选举提供建设性支持。

　　戴兵说，近期，中非顺利完成公投、通过新宪法。这对完善国家治理、推动政治和平进程具有重要意义。中非仍面临复杂安全形势。反政府武装和地方民兵组织冲突、袭击事件不断，威胁地方稳定，导致大量平民伤亡和流离失所，严重干扰人道救援和联合国工作。国际社会要支持中非政府维护安全、保护平民所采取的行动。联合国中非共和国多层面综合稳定团（中非稳定团）要为中非安全部门改革、武装部队能力建设、扩大国家权力提供更多支持。下月安理会将讨论中非稳定团授权延期。中方希望安理会根据中非政府需要，推动中非稳定团调整优化授权，聚焦重点工作，为维护中非和平稳定作出更大贡献。

　　戴兵说，中非同苏丹、乍得边境地区安全形势面临更多挑战。中方支持中非同邻国加强边境管控，打击跨境犯罪和中小武器非法贩运，维护地区共同安全。

　　戴兵表示，中非正处在从维和向建和过渡的重要阶段。中方欢迎今年6月安理会实质性调整对中非政府的武器禁运措施。同时，中非政府希望全面取消制裁。安理会要听取和重视中非关切，不断改进制约中非国防建设的制裁措施，直至完全取消。

(责编：崔译戈、徐祥丽)

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