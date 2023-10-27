10月19日，2023“一带一路”媒体合作论坛在北京举行。本届论坛的主题是“加强媒体合作，共创美好未来”。共有来自75个“一带一路”共建国家110多家媒体的130多位国外媒体负责人和资深编辑记者参加论坛。中央和国家机关有关部委负责同志，中央主要媒体负责同志，专家学者，参与共建“一带一路”的部分国企、民企负责人等参加论坛。在论坛现场，陕西西凤酒股份有限公司副总经理高亚兰接受了记者采访。

记者：共建“一带一路”倡议提出十年来，西凤酒如何紧抓机遇、传播中国白酒文化？

高亚兰：西凤酒借助“一带一路”建设契机，积极参与“丝绸之路品牌万里行”活动，记录共建“一带一路”国家经济、社会、人文发展，讲述中国品牌故事。同时，自2019年以来，西凤酒连续三年参加国际展望大会活动，抓住推进共建“一带一路”的机遇，整了解海外市场现状，合世界优质资源，深化国际贸易合作，推动品类与技术创新，传播西凤千年酒文化，让更多人体味西凤酒的醇香感受中国传统文化的魅力，用“包容进取、追求卓越、敢为人先”的西凤精神，向世界传播“美酒无国界、幸福共分享”的西凤酒文化。

记者：在“一带一路”建设不断发展的过程当中，西凤酒有哪些重要成果？

高亚兰：西凤酒“走出去”的发展步伐从未停歇。以酒为媒，延续丝路精神、搭建交流平台，向世界各国传播中国酒文化、创造合作良机。近年来，西凤酒一直在不断创新、力求突破，深化以健康和体验为核心的技术变革，用卓越的中国品质对标世界标准。如今，西凤酒在韩国、德国、美国等地建设了销售网点，先后顺利通过了德国酒类SGS检验、安哥拉港口BV检验等国际权威检测认证，取得了出口欧盟、北美等地的国际权威检测认证。西凤的酒香已经飘至4大洲、26个国家和地区，在美国、加拿大、澳大利亚、俄罗斯、欧盟、日本、韩国等多个国家取得了商标注册，身体力行为“一带一路”建设和国际商贸往来作出了重大贡献，彰显了中国民族企业的文化底蕴。未来，西凤酒将继续积极参与“一带一路”建设，积极走出国门，传播中国白酒文化，进一步提升西凤品牌在全球的影响力，展示中国制造和白酒文化的无穷魅力。

（采访组：人民日报记者 王骁波、刘书文，人民网记者 许峥、葛泰佚）

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