邹娅

10月21日，习近平总书记向欧美同学会成立110周年致贺信，让海内外广大留学人员及留学人员工作者倍感温暖、深受鼓舞，大家纷纷表示，要牢记习近平总书记的殷殷嘱托，要砥砺奋进，发扬留学报国的光荣传统，将个人梦想融入强国建设、民族复兴的宏伟事业中，在新征程上书写人生精彩篇章。

爱国为民 百年初心历久弥坚

“清澈的爱，只为中国。”一个多世纪以来，欧美同学会薪火相传、与时俱进、奋发有为，不断谱写留学报国的新篇章。

面对历史的重托、民族的重任，时代的重担，广大留学人员任重道远，大力弘扬留学报国的传统，做爱国主义的坚守者和传播者，始终把国家富强、民族振兴、人民幸福作为努力志向，自觉使个人的成功果实结在爱国主义这棵常青树上。

“爱国是留学人员最朴素的情感，报国是留学人员无悔的追求。”浙江省欧美同学会会长、西湖大学校长施一公说，“我所在的西湖大学作为一所留学人员集聚的新型研究型大学，将加大引才力度，集聚更多更优秀的科学家，在基础研究领域和核心技术攻关上创造突破，为助力国家科技自立自强，在以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的新征程上广聚天下英才、广集创造伟力。”

“我们要按照习近平总书记贺信要求，把庆祝大会的精神落实到具体行动中，强化服务意识，最大力度支持留学人员投身创新创业创造实践。”安徽欧美同学会秘书长许松亭说。“广大留学人员要将爱国的深情融入国家建设发展的伟大事业中，积极创造历史和未来，为实现中国梦不懈努力。”上海交通大学张江高等研究院纳微能源创新团队主任胡志宇说。

武汉轻工大学国际教育学院副院长陈德胜是湖北欧美同学会的青年骨干，他谈到要用实干彰显“党有号召，青年海归有行动”的赤诚担当，积极引领湖北海归青年努力践行“请党放心、强国有我”的青春誓言。

“我将带领宁夏的留学人员，积极发挥海归优势，在服务国家和地方经济社会教育文化发展上持续发力，再立新功。”宁夏欧美同学会会长、宁夏大学党委书记李星20世纪90年代开始在德国攻读博士学位，后又在英国皇家学会作访问教授、在美国哈佛大学作高级研究学者，回国后长期耕耘在少数民族地区高等教育领域。

“让我与广大留学报国的仁人志士一起，以向党的衷心、报国的决心、共进的恒心，携手同心赴山海，”欧美同学会建言献策委员会委员、西京研究院特约研究员王梦汐参加完庆祝大会后深情地说，“作为多元文化的承载者和中国故事的传播者，以文化促共享、以文明促包容、以平等促发展、以交流促合作是广大留学人员的使命。”

“最近我们发起了‘健康中国·光明未来’公益项目，为辽宁省民族地区的少年儿童眼健康做点实事。”辽宁省欧美同学会会长、何氏眼科医院院长何伟说，广大留学人员要发挥各自优势，多做实事、多做好事，把国家富强、民族振兴、人民幸福作为努力的志向。

自信自强 在奋斗中砥砺前行

新时代新征程，举世瞩目的发展成就让中国人民更加自信自强。当代留学人员生逢其时，使命在肩，施展才华的舞台无比广阔，实现梦想的前景无比光明。

清华大学五道口金融学院副院长、欧美同学会宣传工作委员会副主任委员田轩现场聆听了习近平总书记的贺信，倍受鼓舞、感慨良多。他表示要将自己对于各个领域的观察与研究成果，通过建言献策的方式报送有关部门，坚持说实话、做实事、求实效，使学研的成果更好发挥作用。

作为长期从事经济报道的媒体工作者，央视财经频道《对话》副制片人、欧美同学会理事刘星说：“如何制作出与时代共振、彰显主流媒体价值的节目，发掘中国经济韧性活力，照见亿万家庭美好生活，讲好中国故事，既是我们的责任，也是必须思考的课题。”

欧美同学会法比分会副会长、同济大学原副校长江波结合教育科技工作谈到，要认真把总书记的要求落到具体工作中，要落实新发展理念，以更宽的视野、更大的胆识、更实的举措，为推进“五位一体”总体布局，推动深入改革和高质量开放贡献更多智慧和力量。

欧美同学会东南亚和南亚分会副秘书长、人民日报社《国家治理》杂志社副总编辑李从玉是“海归中国梦”品牌活动组织的发起人，他表示将继续讲好中国故事，传播好中国声音，凝聚思想共识，增进海内外留学人员大团结。

开拓奋进 在实干中勇于担当

历史的画卷，在砥砺前行中铺开，时代的华章，在接续奋斗里书写。峥嵘过去已经彪炳史册，光明未来需要踏实开拓。广大留学人员具有国际视野、创新能力和前瞻性思维，是推动科技创新、提升国家竞争力的重要力量。

科技创新是推动社会进步和经济发展的重要引擎，在过去的几十年里，我们见证了科技创新带来的巨大变革。合肥市欧美同学会副会长、科大讯飞副总裁方明说：“我们要在总书记贺信精神的鼓励和指导下，爱国进取、奋发图强，秉承用人工智能建设美好世界的初心梦想，为中国传统产业的数字化、智能化转型升级，为中国式现代化建设作出应有的贡献。”

欧美同学会德奥分会副会长、上海市张江科技园发展有限公司执行总裁吴玉华近年来通过欧美同学会的创新创业平台，参与了不少海归人才项目的专家评审工作。他表示，在全球化的背景下，人才流动成为各国竞争的重要资源。留学人员具有国际视野、创新能力和前瞻性思维，是推动科技创新、提升国家竞争力的重要力量。

“习近平总书记三次考察湖南，为湖南发展擘画出‘三高四新’的美好蓝图，为广大在湘留学人员提供了干事创业的广阔的舞台。”欧美同学会湖南分会副秘书长、财信证券副总经理龙海彧激动地说，近年来，湖湘大地迎回了大批归国留学人员，其中不乏青年科技人才，我们要进一步为大家做好服务工作，支持和鼓励海归人才为建设大美湖南贡献力量。

安腾集团董事长、泉州市留学人员联谊会会长许清水多年来一直聚焦文旅行业，致力于以泉州这座世遗之城为起点，设计和推广具有中国特色和文化内涵的文旅产品，向世界展示优秀的中国文化，“助力泉州打造国际‘世遗之城’品牌，进一步发挥‘晋江经验’优势，践行爱祖国、爱家乡的宗旨。”

欧美同学会理事、留英分会副会长、国浩律师(南京)事务所合伙人陈发云近年来在为响应“一带一路”倡议走出去的中国企业定纷止争、保驾护航方面做了不少工作，他坦言，作为一名法律工作者，要立足本职岗位，发挥自身优势，为社会主义建设事业贡献自己的力量。

浙江欧美同学会副会长林东一直从事海洋潮流能发电高、精、尖前沿科技研究，历经十年艰苦研发，成功在我国东海舟山海域建成了世界首座海洋潮流能发电站，也实现了自己的科学梦想。他表示，要运用自身的优势和条件，融通中外促进交流，做中华文化的承载者和传播者，连接世界加强合作，在新时代征程中贡献海归力量。

欧美同学会研究院人工智能和数字经济研究中心执行主任、清华大学人工智能国际治理研究院秘书长鲁俊群一直积极参与人工智能国际治理的相关工作，他表示，作为留学人员，要积极为服务国家重大战略需求、宏观经济和地方经济高质量发展贡献力量。

开放包容 在笃行中守正创新

今天的中国，以往任何一个时代都更有条件坚持开放包容。坚持和而不同，在交流互鉴中取长补短、美美与共，才能调动一切积极因素，推动区域合作更好发展，充满自信拥抱世界。

“培养学生用法语讲好中国故事，传播好中国声音，成为中国文化的传播者，是外语教育的使命与目标。”广州欧美同学会会员徐翌茹是中山大学外国语学院的一名法语教师，她表示，作为外语教育者将砥砺前行，为促进中外文明交流与互鉴贡献力量。

欧美同学会理事张久安一直专注于国际传播智库研究，对中外交往中开放自信深有感触，“在智库对话中，要坚定‘四个自信’，着力内引外联，展示好中国式现代化伟大实践的开放开明；在人文交流中，要秉持开放自信，展示好人类文明新形态的包容从容，让世界认识中国，让中国走向世界。”

中国传媒大学金砖国家研究中心研究员张潇予说，在工作中要发挥好语言和渠道优势，促进中外文明交流互鉴，用心用情讲好中国高质量发展的故事。动员广大青年留学归国留学人员发挥干事创业敢担当的精神，为经济高质量发展，携手推动构建人类命运共同体贡献力量。

新加坡中国学联主席、新加坡国立大学博士后研究员郑龙说：“一定要接好前辈们的接力棒，赓续留学报国的光荣传统，刻苦钻研，学有所成，努力成为行业骨干、青年先锋，勇立时代潮头。”全南非中国学联主席武长虹在南非学习工作了22年，他说：“海外生活的经历，让我们有独特优势成为民间外交的友好使者，在不同国家间相互传递文化、理念和价值观，增进不同国家和民族间的相互了解和尊重。”欧美同学会理事、拉美分会副会长、香港江苏社团总会常务理事艾奎宇说：“祖国是香港最坚强的后盾，我们坚信，香港的明天会因为祖国的稳定繁荣而更加光明，而中国与世界的深度联通也需要香港这颗璀璨明珠继续发光发热。”

来源：欧美同学会

(责编：崔译戈、杨牧)