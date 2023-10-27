10月19日，2023“一带一路”媒体合作论坛在北京举行。本届论坛的主题是“加强媒体合作，共创美好未来”。共有来自75个“一带一路”共建国家110多家媒体的130多位国外媒体负责人和资深编辑记者参加论坛。中央和国家机关有关部委负责同志，中央主要媒体负责同志，专家学者，参与共建“一带一路”的部分国企、民企负责人等参加论坛。在论坛现场，西安国际港务区党工委书记、管委会主任孙艺民接受了记者采访。

记者：近年来，陕西深度融入共建“一带一路”大格局，把中欧班列“长安号”作为服务全国向西开放的重要抓手和平台。请您谈谈，共建“一带一路”倡议提出十年来，中欧班列“长安号”都取得了哪些成果？实现了哪些转变？

孙艺民：中欧班列“长安号”开行十年来，西安国际港务区抢抓共建“一带一路”重大机遇，积极发挥西安港作为服务全国向西开放和陕西西安对外开放平台的作用，加快建设中欧班列西安集结中心，实现了“长安号”运行质效的“双提升”。

一是班列开行量、重箱率、货运量等核心指标多年稳居全国前列，“长安号”2013年11月28日首开，2013年、2014年总共开行还不到百列，此后几年稳步增长，从2018年到2020年，年开行量依次突破1000、2000、3000列大关，2022年开行量达到4639列，位居全国第一。截至目前，开行量已累计突破20000列，今年超过4000列，开行规模实现从小到大的转变。

二是港口建设成效显著，建成占地5600亩、设计集装箱吞吐量540万标箱、运力6600万吨的西安国际港，建成铁路作业线59条，其中国际集装箱作业线18条，是全国唯一拥有3束6线的铁路集装箱中心站和全国首个内陆自动化无人码头，实现从内陆普通货运站点到一流内陆港的转变。

三是加快构建现代物流体系，班列干线增加至17条，基本覆盖中亚、南亚、西亚地区及欧洲全境，向东常态化开行西安至青岛、宁波、连云港等海铁联运图定班列，向南开行中老、中越国际班列，“+西欧”集结线路增加到21条，通道辐射范围实现由“线”到“面”的转变。

四是“长安号”带动效应日益凸显，累计为国家贡献海关税收148.6亿元，服务企业达到16500家，比亚迪、吉利、隆基、陕汽、冠捷等都是我们服务的重点上列企业。规划建设了总面积17平方公里的临港先进制造业片区，加快建设了中欧班列“长安号”跨境电商全国集结中心和大宗商品交易中心，跨境电商企业达到320家，大宗贸易企业达到886家，实现由物流运输到产业集聚的转变。

五是运送货物品类日渐丰富，由最初的钻井设备、纺织制品，拓展到机械设备、机电设备、橡胶制品，再到产品附加值较高的电子产品、汽车整车及配件、光伏产品等各大门类，有效促进了陕西西安与共建“一带一路”国家经贸、人文等交流合作。

记者：中欧班列“长安号”现已实现了运行质效“双提升”，逐步成为联通共建“一带一路”国家的“丝路使者”，为加快打造内陆改革开放高地、促进中国与共建国家深化“五通”作出了重要贡献。请问中欧班列“长安号”如何实现高质量发展？

孙艺民：近年来，西安国际港务区以创新为引领，围绕效率高、成本低、服务优，高质量构建了综合物流服务体系。在创新运行服务方面，开行了全国首个境内外全程时刻表中欧班列，10天即可从西安抵达德国杜伊斯堡；全国首个陆路启运港退税试点实施达效，截至目前，已服务企业231家，累计退税4136万元；建成了中欧班列综合数字服务平台，在全国第一个实现海关、铁路数据联通，为企业提供线上订舱、报关、结算、支付、融资等一站式、一票制国际联运全程服务，门到站运输综合成本较2019年降低15%以上。在创新国际合作方面，占地100亩、总投资1.65亿元的全国第一个哈萨克斯坦铁路物流投资项目开工建设，预计今年底投用；与俄铁合作投资、占地70亩的项目正在加快推进。在创新央企共建方面，引进中国五矿、中远海运、中国林业、山东港口集团等大型企业，合作共建“一带一路”大宗商品交易中心、“一带一路”海铁联运中心、“一带一路”木材交易中心、“一带一路”冷链交易中心等项目，目前，大宗商品交易中心、海铁联运中心及木材交易中心已建成投用，冷链交易中心项目已封顶，西安港正在全面融入全球港航体系。

记者：高标准建设中欧班列集结中心，能够有效支撑亚欧陆海贸易大通道，以及培育新形势下内陆地区参与国际合作和竞争新优势。请您谈谈下一步，西安国际港务区如何落实好“一带一路”国际合作高峰论坛和中国—中亚峰会成果，推动中欧班列（西安）集结中心高质量发展，为增强国内大循环内生动力和可靠性，提升国际循环质量和水平贡献力量？

孙艺民：下一步，西安国际港务区将全力加快中欧班列（西安）集结中心建设，推动港产港贸港城融合发展，着力在以下四个方面持续拓展。

一是在服务全国向西开放上实现新拓展。不断加密扩大“+西欧”集结线路，进一步发挥中欧班列（西安）集结中心作用。

二是在国际物流体系构建上实现新拓展。常态化运行好全程时刻表中欧班列；积极研究拓展哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦等境外场站合作，实现“枢纽对枢纽”升级，提升对中亚、西亚、南亚国家的辐射能力；深化与西部陆海新通道互联互通，扩大东南亚国家辐射范围；强化与沿海港口及地中海航运、达菲等世界知名船公司合作，加快亚欧陆海贸易大通道建设，实现陕西出海通道多元化。

三是在国际贸易枢纽建设上实现新拓展。加快哈萨克斯坦码头项目建设；与哈铁联动，建设中亚、南亚、西亚（西安）国际贸易中心；进一步做好中欧班列“长安号”海外仓运营和新建，服务陕西企业“走出去”，助力陕西本土企业拓展国际市场。

四是在推动规则、规制、管理、标准等制度型开放上实现新拓展。与中铁集、哈铁等合作，推动境外运输资源统筹，提升中欧班列“长安号”境外运行规则话语权；与国际通行的商事法律服务标准衔接，大力提升商事纠纷解决的国际影响力，为陕西全面对外开放作出西安国际港务区贡献。

（采访组：人民日报记者 王骁波、刘书文，人民网记者 许峥、葛泰佚）

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