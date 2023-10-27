在北京联合国大楼举行的庆祝第78个联合国日特别活动现场。人民网记者赵益普摄

人民网北京10月26日电 （记者赵益普）为庆祝10月24日第78个联合国日，联合国驻华机构于本月23日在北京联合国大楼举行特别活动。来自中国政府、联合国成员国代表、联合国驻华机构官员以及来自学术界、企业界和民间组织代表等约170名嘉宾参加了此次特别庆祝活动。

在当天的特别庆祝活动中，联合国秘书长古特雷斯发表视频致辞表示，联合国始终以永恒的价值观和原则来指导工作，并始终致力于加强团结协作，用更长远的视角和目标来推进全人类的进步。

中国外交部副部长马朝旭在活动中表示，当今世界比以往任何时候都更需要一个强有力的联合国，中方将继续支持联合国发展系统驻华机构的工作，欢迎联合国参与中国式现代化建设，全力推动中国同联合国合作取得更大更新成果。

联合国驻华协调员常启德当天对人民网记者表示，联合国呼吁多边主义的回归，只有国际合作和维护以联合国为核心的国际体系，才能促使人类齐心协力共同面对全球性挑战，比如环境危机、经济复苏以及社会不公平等，实现可持续发展目标需要各方共同努力。

1945年10月24日，《联合国宪章》生效，联合国正式成立。联合国大会1947年通过决议，确定每年10月24日为联合国日。此后每年，联合国都会举行庆祝活动以纪念联合国日。今年的联合国日庆祝活动以“为可持续发展目标而立即行动”为主题，旨在推动全球朝着可持续发展目标奋进。

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