10月19日，2023“一带一路”媒体合作论坛在北京举行。本届论坛的主题是“加强媒体合作，共创美好未来”。共有来自75个“一带一路”共建国家110多家媒体的130多位国外媒体负责人和资深编辑记者参加论坛。中央和国家机关有关部委负责同志，中央主要媒体负责同志，专家学者，参与共建“一带一路”的部分国企、民企负责人等参加论坛。在论坛现场，新明珠集团副总裁、董事会秘书高世杰接受了记者采访。

记者：首次受邀参与2023“一带一路”媒体合作论坛，您有什么感受？对本次论坛，您最关注的是什么？

高世杰：感谢人民日报社的邀请。今年是共建“一带一路”倡议提出10周年，“一带一路”媒体合作论坛，作为具有代表性和影响力的全球媒体盛会，提供了一个很好的国际化交流平台，为“一带一路”建设发挥积极作用。今天非常荣幸，新明珠集团能够参与到这次论坛中。站在新的起点，我们希望在“一带一路”聚集的强大力量下，通过交流与学习，在下一个发展阶段获得新思路，拓宽新领域，进而走出新路径。

记者：民营经济作为国民经济的重要组成部分，也是推进中国式现代化和高质量发展的生力军。作为民营企业代表，您认为民营企业应当如何履行好社会责任？

高世杰：改革开放40多年来，民营经济蓬勃发展，这离不开党和国家的支持。新明珠作为一家生在红旗下、长在春风里的民营建陶企业，助力建筑陶瓷行业转型升级、走上“高质量发展之路”是我们义不容辞的社会责任。

为积极落实国家碳达峰碳中和目标，新明珠集团推行“数智化”转型升级，全力推进绿色循环、节能减排。2017年建立绿色智能制造示范工厂，被中国建筑卫生陶瓷协会授予“中国建筑陶瓷绿色智能制造示范基地”称号。2021年，在三水园区打造全新的5G智能工厂，建成415.8米双层窑炉，综合节能可达15%以上；率先在行业内实现AI识别产业化应用，并积极布局光伏并网发电等新能源、新材料的应用，构建了一个高效节能、绿色环保、环境舒适的智能化工厂，单位产品能耗下降15%，产能可提升15%，环保指标远优于国家规定水平，在建筑陶瓷行业转型升级的变革中发挥了先行探索、创新引领的重要作用。

同时，新明珠集团一直秉承“创富思源，回报社会”的价值观，坚持用实际行动投身于公益慈善事业，获得了社会各界的认可。

2005年至今，新明珠已组织或参与赈灾捐款、敬养老人、对口扶贫、捐资助学等社会公益活动200余次，在社会公益活动的投入已超亿元。

记者：今年是共建“一带一路”倡议提出十周年，新明珠集团作为优秀的企业代表，在“走出去”这方面又取得了哪些成就？

高世杰：“有建筑的地方，就有新明珠陶瓷”，这是新明珠人心中最朴素的愿望，是新明珠集团的企业愿景。新明珠主动“走出去、走上去”，以产品创新、交付呈现，向世界展示“中国瓷砖”的魅力。

立足国际市场新趋势，新明珠集团以技术研发能力为底气，坚持以创新驱动“中国瓷砖”产品转型升级，让中国瓷砖、中国美走向世界。在推进“一带一路”文化艺术发展的实践中，新明珠集团旗下品牌“冠珠瓷砖”，以“大美筑家 中国冠珠”为理念，陆续推出国潮新品“华”系列岩板。其中，冠珠华脉岩板以陶为根、以中国城市文化为脉络，包括“敦煌印象”“漫步巴蜀”等系列；冠珠华珍岩板，取“华夏之珍宝”之意，结合中国古建筑设计比例3:2的珍贵精髓，产品规格1800x1200mm、质感独特、颜色高雅、工艺精密，以产品为载体让中国文化之美、中国工匠技术及民族情怀走进千家万户、走向世界，焕新国韵之美。

以“数字化智造”实力与系统化的服务力为力量，新明珠集团积极助力“一带一路”高质量工程建设，让世界看见“中国智造”。新明珠集团旗下品牌“冠珠瓷砖”产品畅销56个国家和地区，足迹遍布各大领域。2019年，冠珠瓷砖助力西安丝路国际会展中心、西安奥林匹克体育中心的打造，为丝绸之路文化、商贸、科技、体育等活动开展搭建平台。同时，为中国西部科技创新港（智慧学镇）搭建一个高端、舒适的教育互动以及生活空间，为“一带一路”建设及创新驱动战略的落地添砖加瓦。放眼海外，冠珠瓷砖以兼具中国文化、潮流美学与实用性能的品质瓷砖，积极拓展海外工程的应用领域，为哈萨克斯坦冰球馆、马来西亚沙巴圆宿、柬埔寨“太子·金海湾”等项目提供个性化的空间建设方案。近几年来，冠珠瓷砖与韩国嘉英陶瓷有限公司达成深度合作，打造出济州岛神话世界、济州岛史努比花园、蓝鼎度假酒店等一座又一座的美丽“城堡”，不仅丰富了当地的旅游市场，还实现了双方文化元素的融汇创新。

记者：在共建“一带一路”进程中，新明珠集团面临了哪些困难？又是如何克服的？

高世杰：从建筑陶瓷产业的未来发展来看，共建“一带一路”倡议在拓宽海外市场的同时，也为行业的转型升级创造了良好的机遇。

在共建“一带一路”进程中，新明珠集团与建筑陶瓷产业内大部分企业共同面临的困难是相同的。那就是，作为一个高度依赖能源与矿产资源的传统产业，在实现可持续发展等问题上，需要观念的革新，以高质量发展促进产业与技术的创新。

当下正处于中国建筑陶瓷行业变革与高质量发展的历史性交汇点，新明珠集团坚定不移地以智能制造为主攻方向，推动产业技术变革和优化升级，以“鼎新”带动“革故”，提高质量、效率和效益，减少资源能源消耗，为可持续发展打造新的动力。

记者：过去一年新明珠集团有哪些成长？之后又将如何加快“走出去”步伐？

高世杰：在过去一年里，新明珠数字化示范工厂落地，荣获意大利TecnAwards 2022年亚洲“智能工厂”奖，获评佛山市数字化智能化示范工厂，入选工信部等4部委“三大智能制造试点示范优秀场景”，构筑绿色发展、智能制造新阵地；大力推动新能源、新材料应用，完成超17万平方米的光伏并网发电布局，为推动我国绿色低碳发展、生态文明建设贡献企业力量。

在第七届中国—亚欧博览会，新明珠以共享新型岩板饰材、强功能性产品、装配式工艺等创新成果，加强与国际商贸对接与交流合作，加快“走出去”的步伐，以美好产品赋能美好人居生活。

（采访组：人民日报记者 王骁波、刘书文，人民网记者 许峥、葛泰佚）

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