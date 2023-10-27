队员们和当地村民合影。中国援桑医疗队供图

人民网约翰内斯堡10月26日电 （记者邹松）中国（江苏）第33期援桑给巴尔医疗队21日赴桑给巴尔岛北部玛马特特玛地区进行义诊活动。当地民众听说中国医疗队要来义诊，纷纷从四面八方赶来，期待得到中国医生的帮助。

医疗队为当地患者义诊。中国援桑医疗队供图

医疗队队员们和当地的医生按照专业，搭配成组，成立了内科、外科、妇科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、中医科共7个组，在救治患者的同时，也帮助提高当地的医生诊治水平。队员们仔细询问每一个前来就诊患者的病情，认真检查，然后根据病情为他们提供详细的治疗方案和免费的药品。

医疗队为当地患者义诊。中国援桑医疗队供图

玛马特特玛地区的医疗官员玛丽尔感谢中国医疗队利用周末时间为当地居民进行义诊，称赞这一无私的奉献已持续了59年了，“感谢中国医疗队为桑给巴尔人民提供的医疗帮助！愿我们两国的友谊天久天长！”

医疗队为当地患者义诊。中国援桑医疗队供图

当地的一名前来就治患者阿里说，感谢中国医疗队，诊断出他头胀痛是因为高血压，“我并不知道我患有高血压病，感谢医疗队帮我测量血压，并免费提供了治疗高血压的药物，感谢充满爱心的中国医生一直在帮助我们！”

此次义诊共诊治了150多位患者，医疗队的专家们不仅展现了先进的诊疗水平，也向当地民众传递了中国文化和友谊。桑给巴尔各界期待更多这样的义诊活动能举行，为当地民众提供高效的医疗帮助和支持。

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