据以色列媒体报道，以色列国防军发言人哈加里26日晚说，以军将继续对加沙地带进行“有限地面进攻”。同日，联合国大会恢复召开关于巴以冲突的第十次紧急特别会议。请跟随新华社记者，三分钟速览昨夜今晨巴以战事新情况→

以军将继续进行“有限地面进攻”

哈加里说，在以军步兵部队和坦克越过加沙地带边境对巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）基地及成员进行数小时袭击后，“袭击26日夜间还将展开，而且在未来几天会更加有力”。他说，以军从空中和海上对加沙地带开展的大规模袭击行动仍在继续，目标重点是哈马斯高级成员及10月7日以色列境内袭击活动的参与者。

以色列国防部长加兰特26日晚在新闻发布会上说，以军在加沙地带的地面进攻已准备就绪，将在条件成熟时开始。以方为应对北部“任何可能发生的情况”也做好了准备。

以军26日早间发表声明说，以军在加沙地带北部开展了行动，其坦克和步兵对哈马斯的部分军事目标、基础设施和反坦克导弹发射站发动了袭击。声明说，以军士兵已离开这一地区，返回以色列领土。此举是为下一阶段的军事行动做准备。

巴勒斯坦安全部门人士26日告诉新华社记者，以色列军队当天凌晨对加沙地带进行了“数小时有限的进攻”。

巴勒斯坦加沙地带卫生部门26日发表声明说，以色列军队袭击加沙地带已造成7028人死亡、18484人受伤。以色列卫生部数据显示，本轮冲突已导致以方1400多人死亡。

联合国大会恢复召开关于巴以冲突的紧急特别会议

联合国大会26日恢复召开关于巴以冲突的第十次紧急特别会议。预计会议将于27日表决约旦提交的决议草案。

此次联大紧急特别会议是在阿拉伯集团主席国约旦和伊斯兰合作组织主席国毛里塔尼亚等国的要求下复会的。第78届联大主席弗朗西斯主持了当天的会议。

约旦副首相兼外交大臣萨法迪代表阿拉伯集团发言。他说，约旦代表阿拉伯国家提出的联大决议草案寻求的目标跟联合国创立的初衷是一致的：实现和平、遵守国际法。他呼吁联合国会员国团结起来，致力于和平、正义，以及每一个巴勒斯坦儿童和每一个以色列儿童远离战争和恐惧而生活的权利。

第十次联大紧急特别会议于1997年4月召开，数次休会，上次复会是2018年6月。

联合国安理会担负维护国际和平与安全的主要责任。但安理会自上周起连续4个有关巴以冲突的决议草案未能通过。此次联大紧急会议正是在这一背景下恢复召开。（综合新华社驻外记者报道；编辑：陈丹、程大雨、王玉珏）

(责编：崔译戈、徐祥丽)