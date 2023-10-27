新华社耶路撒冷10月26日电（记者王卓伦 吕迎旭）据以色列媒体报道，以色列国防军发言人哈加里26日晚说，以军将继续对加沙地带进行“有限地面进攻”。

哈加里说，在以军步兵部队和坦克越过加沙地带边境对巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）基地及成员进行数小时袭击后，“袭击26日夜间还将展开，而且在未来几天会更加有力”。他说，以军从空中和海上对加沙地带开展的大规模袭击行动仍在继续，目标重点是哈马斯高级成员及10月7日以色列境内袭击活动的参与者。

以色列国防部长加兰特26日晚在新闻发布会上说，以军在加沙地带的地面进攻已准备就绪，将在条件成熟时开始。以方为应对北部“任何可能发生的情况”也做好了准备。

以军26日早间发表声明说，以军在加沙地带北部开展了行动，其坦克和步兵对哈马斯的部分军事目标、基础设施和反坦克导弹发射站发动了袭击。声明说，以军士兵已离开这一地区，返回以色列领土。此举是为下一阶段的军事行动做准备。

巴勒斯坦安全部门人士26日告诉新华社记者，以色列军队当天凌晨对加沙地带进行了“数小时有限的进攻”。

巴勒斯坦加沙地带卫生部门26日发表声明说，以色列军队袭击加沙地带已造成7028人死亡、18484人受伤。以色列卫生部数据显示，本轮冲突已导致以方1400多人死亡。

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