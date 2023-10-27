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李强会见塔吉克斯坦总理拉苏尔佐达

2023年10月27日09:09 | 来源：新华网
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当地时间10月26日下午，国务院总理李强在比什凯克出席上海合作组织成员国政府首脑（总理）理事会第二十二次会议期间会见塔吉克斯坦总理拉苏尔佐达。新华社记者 刘彬 摄

当地时间10月26日下午，国务院总理李强在比什凯克出席上海合作组织成员国政府首脑（总理）理事会第二十二次会议期间会见塔吉克斯坦总理拉苏尔佐达。新华社记者 刘彬 摄

　　新华社比什凯克10月26日电（记者郑明达　关建武）当地时间10月26日下午，国务院总理李强在比什凯克出席上海合作组织成员国政府首脑（总理）理事会第二十二次会议期间会见塔吉克斯坦总理拉苏尔佐达。

　　李强表示，近年来，在习近平主席和拉赫蒙总统的战略引领下，中塔关系日益紧密，取得丰硕合作成果。中方愿同塔方落实好两国元首重要共识，以构建中塔命运共同体为引领，进一步巩固友好、深化互信，在涉及彼此核心利益问题上继续坚定相互支持，推动中塔全方位合作不断迈上新台阶，更好维护两国战略、安全和发展利益。

　　李强指出，中方愿同塔方加强发展战略对接，继续高质量共建“一带一路”，充分发挥产业互补优势，扩大贸易投资，加强交通基础设施、民航、绿色经济、数字经济等领域合作，深化体育、文化、教育、地方等人文交流，助力两国发展振兴。双方要密切多边领域协作，落实好中国－中亚峰会成果，加强在联合国、上合组织等框架内的合作，维护两国共同利益，捍卫国际公平正义。中方愿与塔方一道推动落实全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，更好应对全球挑战，促进共同发展繁荣。

　　拉苏尔佐达表示，塔中关系历史悠久、基础深厚、内涵丰富。塔方感谢中方长期以来为塔经济社会发展提供的有力支持，愿同中方巩固传统友好，推进共建“一带一路”，深化工业、农业、交通、能源、基础设施、数字经济等领域合作，推动塔中关系进一步深入发展。塔方愿同中方一道，推动中国和中亚国家开展全方位合作，深化在联合国、上合组织框架内协作，促进地区和平与繁荣。

　　吴政隆参加会见。

(责编：崔译戈、徐祥丽)

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