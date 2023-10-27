当地时间10月26日下午，国务院总理李强在比什凯克出席上海合作组织成员国政府首脑（总理）理事会第二十二次会议期间会见伊朗第一副总统穆赫贝尔。新华社记者 刘彬 摄

新华社比什凯克10月26日电（记者陈汀 许可）当地时间10月26日下午，国务院总理李强在比什凯克出席上海合作组织成员国政府首脑（总理）理事会第二十二次会议期间会见伊朗第一副总统穆赫贝尔。

李强表示，中伊建交50多年来，两国关系经受住国际风云变幻考验，始终稳步向前发展。今年，习近平主席同莱希总统两度会晤，达成一系列重要共识。中方愿同伊方一道，将两国元首重要共识落到实处，不断丰富中伊全面战略伙伴关系内涵，更好造福两国人民。

李强指出，中方将一如既往坚定支持伊方维护国家主权、领土完整和民族尊严，坚决反对任何外部势力干涉伊朗内政。双方要落实好两国全面合作计划，推进共建“一带一路”，加强各领域互利合作以及教育、文旅、智库等人文交流，推动中伊合作不断取得新成果。中方愿同伊方加强在联合国、上合组织、金砖等多边机制的沟通协调，践行真正的多边主义，维护发展中国家共同利益。

穆赫贝尔表示，中国是伊朗的全面战略伙伴，两国友谊源远流长。伊方感谢中方为伊经济社会发展提供的帮助，坚定致力于深化伊中关系，愿同中方共建“一带一路”，加强互联互通和各领域互利合作，在多边框架内深化相互协作，推动伊中关系不断深入发展。

吴政隆参加会见。

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