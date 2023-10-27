人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

李强会见伊朗第一副总统穆赫贝尔

2023年10月27日09:08 | 来源：新华网
小字号

当地时间10月26日下午，国务院总理李强在比什凯克出席上海合作组织成员国政府首脑（总理）理事会第二十二次会议期间会见伊朗第一副总统穆赫贝尔。新华社记者 刘彬 摄

当地时间10月26日下午，国务院总理李强在比什凯克出席上海合作组织成员国政府首脑（总理）理事会第二十二次会议期间会见伊朗第一副总统穆赫贝尔。新华社记者 刘彬 摄

　　新华社比什凯克10月26日电（记者陈汀　许可）当地时间10月26日下午，国务院总理李强在比什凯克出席上海合作组织成员国政府首脑（总理）理事会第二十二次会议期间会见伊朗第一副总统穆赫贝尔。

　　李强表示，中伊建交50多年来，两国关系经受住国际风云变幻考验，始终稳步向前发展。今年，习近平主席同莱希总统两度会晤，达成一系列重要共识。中方愿同伊方一道，将两国元首重要共识落到实处，不断丰富中伊全面战略伙伴关系内涵，更好造福两国人民。

　　李强指出，中方将一如既往坚定支持伊方维护国家主权、领土完整和民族尊严，坚决反对任何外部势力干涉伊朗内政。双方要落实好两国全面合作计划，推进共建“一带一路”，加强各领域互利合作以及教育、文旅、智库等人文交流，推动中伊合作不断取得新成果。中方愿同伊方加强在联合国、上合组织、金砖等多边机制的沟通协调，践行真正的多边主义，维护发展中国家共同利益。

　　穆赫贝尔表示，中国是伊朗的全面战略伙伴，两国友谊源远流长。伊方感谢中方为伊经济社会发展提供的帮助，坚定致力于深化伊中关系，愿同中方共建“一带一路”，加强互联互通和各领域互利合作，在多边框架内深化相互协作，推动伊中关系不断深入发展。

　　吴政隆参加会见。

(责编：崔译戈、徐祥丽)

分享让更多人看到

客户端下载

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部