新华社华盛顿10月26日电（记者熊茂伶）美国商务部26日公布的初始估算数据显示，今年第三季度美国实际国内生产总值（GDP）按年率计算环比增长4.9%，超出市场预期。

美国计算季度GDP数据采用的是环比折年率算法，这样可能放大经济增长的实际波动程度。美国第二季度实际GDP按年率计算增长2.1%，第一季度增长2.2%。

数据显示，按年率计算，今年第三季度，占美国经济总量约70%的个人消费开支增长4%，明显高于第二季度0.8%的增长。反映企业投资状况的非住宅类固定资产投资萎缩0.1%，第二季度该指标增长7.4%。

按贡献度计算，个人消费开支帮助当季经济增长2.69个百分点，非住宅类固定资产投资对当季经济增长没有产生拉动或拖累作用。同时，净出口拖累当季经济0.08个百分点。

美国经济与政策研究中心高级经济学家迪恩·贝克认为，美国经济增长强劲的第三季度已经过去，第四季度GDP可能会低得多。

国际货币基金组织本月早些时候发布的《世界经济展望报告》显示，美国2023年经济增长预测值为2.1%，2024年增速将放缓至1.5%。

美国商务部通常会根据不断完善的信息对季度GDP数据进行3次估算，其第三季度GDP数据第二次估值将于11月29日公布。

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