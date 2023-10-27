当地时间10月26日下午，国务院总理李强在比什凯克出席上海合作组织成员国政府首脑（总理）理事会第二十二次会议期间会见蒙古国总理奥云额尔登。新华社记者 殷博古 摄

新华社比什凯克10月26日电（记者张骁 曹阳）当地时间10月26日下午，国务院总理李强在比什凯克出席上海合作组织成员国政府首脑（总理）理事会第二十二次会议期间会见蒙古国总理奥云额尔登。

李强表示，中蒙两国山水毗邻，友好与合作一直是双边关系的主基调。习近平主席同呼日勒苏赫总统前不久在北京举行富有成果的会晤，就推进中蒙命运共同体建设、深化共建“一带一路”合作等达成一系列重要共识，为双边关系健康稳定发展提供了战略引领。中方愿同蒙方落实好两国元首共识，始终做可以信赖和倚重的好邻居、好兄弟，以明年两国建交75周年和建立全面战略伙伴关系10周年为契机，弘扬友好传统，筑牢政治互信，加强各领域交流合作，为各自发展振兴提供更多动力，为两国人民创造更多福祉。

李强指出，中方愿同蒙方坚定支持彼此维护主权、独立和领土完整，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上坚定相互理解和支持。双方要继续深化互利合作，巩固好存量，谋划好增量，加强口岸互联互通、经贸、绿色发展等领域合作，进一步做大共同利益蛋糕，更好实现共赢。中方愿同蒙方加强在上合组织等多边框架内合作，更好维护两国共同利益，推动构建人类命运共同体。

奥云额尔登表示，近年来，蒙中全面战略伙伴关系不断深化，两国高层交往密切，相互了解不断加深，经贸合作迅速发展。蒙方坚定恪守一个中国原则，反对外部势力干涉中国内政，愿同中方一道，不断增进政治互信和相互支持，紧密对接双方提出的发展战略和倡议，加强边境口岸能力建设和互联互通，推进共建“一带一路”，深化贸易、铁路、绿色、旅游、文化等领域合作，密切多边协作，把蒙中关系推向更高水平。

吴政隆参加会见。

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