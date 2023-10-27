新华社明斯克10月26日电（记者鲁金博）俄罗斯外长拉夫罗夫26日在白俄罗斯首都明斯克表示，如果美国在一些欧洲国家部署核武器，俄罗斯将采取回应措施。

拉夫罗夫当天在明斯克举办的《欧亚安全：转型世界的现实与前景》高级别国际会议上表示，包括美国在内的西方国家用自己的双手“葬送了欧洲的互信机制和军控机制”，如果美国在欧洲国家部署核武器以及与欧洲国家执行所谓的“联合核任务”，无疑将增加战略风险、破坏地区稳定。在此背景下，俄罗斯将不得不采取应对措施来消除北约日益增加的威胁。

俄外交部武器不扩散和监管司司长叶尔马科夫日前接受俄媒采访时表示，很多迹象表明，美国核武器重返英国正在成为实际考虑的问题。美国在英国部署核武器将意味着美国核弹部署区域的扩大，并将导致局势进一步升级。

俄罗斯联邦委员会（议会上院）25日全票通过法案，撤销批准《全面禁止核试验条约》。俄议会上院说，在当前国际形势下，不可能实现防止核武器扩散的目标；鉴于包括美国在内的一些国家的破坏性立场，撤销批准《全面禁止核试验条约》是俄方采取的对等举措；撤销批准该条约后俄罗斯仍将保留该条约缔约方的地位，并承担相应义务。

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