10月19日，2023“一带一路”媒体合作论坛在北京举行。本届论坛的主题是“加强媒体合作，共创美好未来”。共有来自75个“一带一路”共建国家110多家媒体的130多位国外媒体负责人和资深编辑记者参加论坛。中央和国家机关有关部委负责同志，中央主要媒体负责同志，专家学者，参与共建“一带一路”的部分国企、民企负责人等参加论坛。在论坛现场，华茂集团创始人徐万茂接受了记者采访。

记者：2023年是我国提出共建“一带一路”倡议十周年，十年间，华茂集团如何参与“一带一路”建设，推进国际化教育发展？

徐万茂：共建“一带一路”倡议的深入推进，为我们提供了更多实现教育国际化的机会。华茂集团紧跟“一带一路”建设的步伐，重视国际化教育，旨在为学子搭建一个与世界对话、共同进步的平台。我们期待通过持续努力，将国际化教育理解与交流推向新的高度。

得益于共建“一带一路”的不断推进，共建国家的留学需求日益增长。首先，在语言培训方面，我们设立了考试中心，并且获批托福、雅思等语言考点。此外，我们还开展了对于法语、俄语、阿拉伯语等共建“一带一路”国家语言的教学，通过开展海外留学生短期或长期对外汉语学习项目、开发立足本土的国际化课程等，为他们到这些国家深造、工作或进行文化交流打牢坚实的语言基础。

其次，华茂集团以“一带一路”建设为契机，集聚资源、人才，探索教育国际合作新路径。目前，已与全球多个国家的知名高校合作，携手全球顶尖精英学校互动平台——方圆组织，为学生提供权威、高效的专业支持。

第三，为更好地搭建国际教育交流与合作平台，华茂打造了“华茂美堉奖”和东钱湖教育论坛，旨在展示国际美育发展成就，力促中西美育文化跨域“对话”。此外，还建造了以“艺术教育”为核心的华茂艺术教育博物馆，充分展现贯通古今、中西融汇、内外共生的艺术思想，以全新的博物馆模式构建“美美与共、美以成人”的艺术教育平台。

记者：目前，华茂集团已经构建出了一条具有华茂特色的产、学、研的教育产业链。近年来，华茂集团在“一带一路”建设进程中取得了哪些成就？

徐万茂：产业围绕教育，教育引导产业。十年间，华茂集团积极响应共建“一带一路”倡议，围绕教育等核心产业不断拓展国际业务。

在教育板块，华茂集团加快融入宁波市与共建“一带一路”国家教育合作与交流大局，与共建国家的学校有意结成“姐妹”学校，以项目制形式深入学校多项教育教学项目，传播中国美育文化，让中国教育教学产品走出国门，让“七色花”开遍世界。

在贸易业务板块，华茂集团与多个共建国家的企业建立了经贸合作关系，积极打造利益共同体。共建“一带一路”国家间的双边、多边机制让我们整个贸易流转更为流畅，也让合作更为深入。

记者：随着全球化的不断深入和发展，您认为在日常教育中，学校应如何培养热爱中国、面向世界、胜任未来的人才？

徐万茂：学校办学不能闭门造车，坚持立足本土化教育的同时，应学习借鉴国内外先进理念和办学经验，补自己之短。通过多年的办学实践，我们在坚持“承认差异，提供选择，开发潜能，多元发展”十六字办学理念基础上，总结出用“三大”育“四爱”这一新的教育理念，即将大教育、大艺术、大美育融入教育实践，培养学生爱党、爱国、爱家庭、爱生命。

这是华茂集团立足于国家和社会发展需要，培养学生具备高尚品德、家国情怀和职业责任感的价值观。提出“三大”概念意在强调终身教育的重要性，形成学校美育显性课程和隐性课程的共同发展。相对于其他方面，我们更加注重把美育纳入学校教育，贯穿学校教育各学段，通过美育提高学生审美能力和人文素养，引导全社会重视美育价值。为了推动“三大”育“四爱”教育理念实施，我们开展了德艺双馨师资培训、让非遗走进校园等活动；打造了华茂艺术教育博物馆、美育中心、艺术中心、体育中心、考试中心、餐饮文化中心等，为承载“大教育”“大艺术”“大美育”搭建起更大的平台。如今，华茂教育、华茂美育全力打造的社会美育空间，已经成为开放、多元、无围墙的社会美育实践基地，旨在让更多中国学子受益。

记者：下一阶段，华茂集团将如何立足自身优势和宁波参与共建“一带一路”的规划，与共建国家开展形式多样的合作交流？

徐万茂：2016年7月，教育部发布《推进共建“一带一路”教育行动》政策文件，翻开了中国教育对外开放的新篇章。共建“一带一路”倡议给教育带来了新机遇，而教育交流则为共建“一带一路”国家架起了民心相通的桥梁。这些年，在共建“一带一路”教育行动中，我们也努力为促进中外民心相通发挥夯基垒台、铺路架桥的作用。2016年，联合国教科文组织授予华茂为科创教育实验学校；2017年，宁波华茂外国语学校被英国剑桥大学评为全球200所最有创新精神的学校之一。每年，全世界有50多所大学来到华茂参观、学习，在校园与学生面对面交流。

艺术无国界。华茂美术馆还参与了中国艺术家交流促进会，和西班牙、意大利、俄罗斯、罗马尼亚等国家有关部门共同策划举办了系列画展，促进了多国文化的交流。

“独行快，众行远”，合作交流是共建“一带一路”教育共同体的主要方式。未来，华茂将进一步探索教育合作交流的机制与模式，增进教育合作交流的广度和深度，联合共建“一带一路”国家知名学校，打造面向中东欧和东南亚地区的多边性国际学校交流合作平台，携手发展教育，不断创出特色、创出品牌。华茂集团将继续立足自身优势和宁波参与共建“一带一路”的规划，与共建“一带一路”国家开展形式多样的合作交流，为传递文明价值，共同建设一个更加美好的世界而努力，发挥华茂教育的作用。

（采访组：人民日报记者 王骁波、刘书文，人民网记者 许峥、葛泰佚）

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