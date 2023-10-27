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“一带一路”律师联盟着力打造法律服务合作平台

2023年10月27日08:56 | 来源：新华网
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新华社北京10月26日电（记者白阳）记者26日从司法部举行的“一带一路”法治同行首场新闻发布会获悉，“一带一路”律师联盟自2019年12月成立以来，着力打造共建国家和地区法律服务合作平台，在国际贸易、跨境投资、资本市场、海事海商、知识产权、信息安全、数字经济等领域深度开展交流合作。截至目前，联盟及联盟各代表机构累计开展会议、培训等主题活动30多场，线上线下参与人数达数百万人次。

据悉，目前联盟理事成员来自6个国家，2670多名团体和个人会员来自54个国家和地区的律师协会、律师事务所、法律机构及律师个人，其中团体会员430多名。联盟通过开展法律政策研究、发布法律环境国别报告、印发工作指引或指南、提供法律咨询、出具法律意见、举办或参与会议等方式，服务共建“一带一路”高质量发展。在联盟推动下，联盟会员在中巴经济走廊建设、中泰铁路建设、老挝输电网等项目中提供了专业精准高水平的法律服务。

2020年以来，“一带一路”律师联盟先后在西安和广州等地设立5个代表机构，根据联盟章程、宗旨和业务范围，代表联盟开展法律服务交流合作等活动。其中，西安代表处积极发布法律环境国别报告，为约30家企业提供一对一涉外法律问题解决方案，协助解决近百个涉外法律问题；广州代表处为涉外律所、涉外律师建立法律服务查询渠道，促进供需双方实现高效对接、精准匹配。

“一带一路”律师联盟秘书长康煜表示，下一步将充分发挥联盟的平台、窗口和桥梁作用，深化“一带一路”国别法律制度和政策研究，为企业和公民“走出去”“请进来”提供法律查明、咨询等服务。创新平台交流合作模式，吸引吸纳更多会员，深化共建国家和地区律师界的交流合作。发挥联盟各专业委员会、国家（地区）工作组及代表机构的职能作用，适时考虑在有条件的国家（地区）设立代表机构，打造以联盟为中心、辐射“一带一路”共建国家和地区的全天候法律服务网络。

(责编：崔译戈、徐祥丽)

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