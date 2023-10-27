新华社北京10月26日电 综合新华社驻外记者报道：巴勒斯坦方面26日表示，以色列军队当天对加沙地带进行了“数小时有限的进攻”。以军声明说，此举是为下一阶段的军事行动做准备。俄罗斯、约旦等国首脑呼吁国际社会采取紧急行动以实现加沙地带停火。

以色列国防军26日早间发表声明说，以军在加沙地带北部开展了行动，其坦克和步兵对巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）的部分军事目标、基础设施和反坦克导弹发射站发动了袭击。声明称，以军士兵已离开这一地区，返回以色列领土。此举是为下一阶段的军事行动做准备。

巴勒斯坦安全部门人士26日告诉新华社记者，以色列军队当天凌晨对加沙地带进行了“数小时有限的进攻”，但未透露具体细节。哈马斯方面未对此作出直接回应，但其下属武装派别卡桑旅在以军“地面进攻”声明发出不久后表示，他们向以色列直升机发射了多枚火箭弹并击中目标。

巴勒斯坦加沙地带卫生部门26日发表声明说，以色列军队袭击加沙地带已造成7028人死亡、18484人受伤。

叙利亚军方25日发表声明说，以色列当天凌晨对叙南部德拉省多个军事地点发动空袭，造成8名叙军事人员死亡、7人受伤，部分设施损毁。此外，以色列当天还空袭了叙北部阿勒颇国际机场，造成机场跑道受损并暂时停运。

俄罗斯总统普京25日表示，新一轮巴以冲突已夺去数千人的生命，是一场真正的人道主义灾难。打击恐怖主义不能按照“集体责任原则”，无辜的人不应为他人所犯的罪行承担责任。当前主要任务是制止流血和暴力，否则危机的进一步发展将带来破坏性后果，甚至可能影响中东以外的地区。

约旦国王阿卜杜拉二世25日在首都安曼会见到访的法国总统马克龙时呼吁国际社会采取紧急行动以实现加沙地带停火。阿卜杜拉二世警告加沙局势恶化可能对周边地区造成外溢风险，呼吁国际社会向以色列施压，督促其停止战争、保护平民并结束对加沙地带的围困。他重申约旦拒绝任何强行将巴勒斯坦人驱离巴领土或造成他们流离失所的企图，并强调应确保向加沙提供人道主义援助。

据埃及媒体报道，埃及总统塞西25日视察了驻扎在苏伊士省的第三野战军第四装甲师。塞西在视察时强调通过“两国方案”和外交手段和平解决巴以冲突。塞西表示，埃及在通过拉法口岸向加沙地带提供援助方面发挥了积极的作用，埃及正就停火问题进行斡旋，以帮助被围困的加沙地带获得电力和其他公共服务。（参与记者：王卓伦、柳伟建、汪健、耿鹏宇、冀泽、沈丹琳）

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