发布会现场。马耳他中国文化中心供图

人民网罗马10月26日电 （记者谢亚宏）瓦莱塔消息：由马耳他中国文化中心与马耳他国家文物局共同主办的《马耳他人眼中的中国》新书发布会25日晚在马耳他国家博物馆富有历史和文化艺术特色的Gran Salon厅举行。中国驻马耳他使馆临时代办彭熠军、马耳他文化遗产、艺术与地方部长代表、马耳他艺术委员会执行主席阿尔伯特·马歇尔、马耳他国家文物局局长马里奥·库塔亚和马耳他中国文化中心主任袁媛等近百位嘉宾出席。

《马耳他人眼中的中国》新书展台。马耳他中国文化中心供图

《马耳他人眼中的中国》由马耳他国家文物局和马耳他中国文化中心联合出版，收录了20余位马耳他各界人士，包括政府官员、艺术家、学者、记者以及青少年等在中国的亲身经历，从不同角度阐述了对中国人文、历史及发展现状的理解和感悟，向读者展示了中国优美的自然风光、博大精深的文化以及中国现代化发展的社会风貌。

彭熠军在致辞中表示，此书是马耳他国家文物局和马耳他中国文化中心两年来共同努力的卓越成果。去年两国隆重庆祝建交50周年；今年我们迎来了马耳他中国20周年庆典。《马耳他人眼中的中国》一书是对中心20年植根于马耳他、积极开展文化交流的总结与肯定，也是象征中马传统友谊和民心相通的一个新里程碑，祝愿双方以此为契机，继续谱写两国人文交流的新篇章。

阿尔伯特·马歇尔在致辞中高度评价马耳他中国文化中心20年来始终秉持“优质、普及、友好、合作”的宗旨，以文化促友谊，成为两国人文交流和增进了解的催化剂。同时表示，他作为本书的作者之一，非常荣幸应马耳他中国文化中心邀请，于2019年赴广西等地访问，并由此创作了《六个灯笼》诗集。中国广西秀丽的山水和独特的文化魅力令他记忆犹新。期待通过艺术委员会与中心合作，为两国文化交流拓展更大空间。

马里奥·库塔亚刚结束对中国的访问。他表示，相对于2007年的中国之行，这次旅行不仅让他进一步加深了对中国悠久历史与灿烂文化的了解，中国翻天覆地的变化、日新月异的发展更令他尤为惊叹。他强调，文化交流对于增进两国人民的了解、巩固两国的友好关系发挥着独特和重要的作用。马耳他文物局将以此书的出版为新起点，继续推动两国包括文物领域在内的文化交流与合作。

袁媛表示，中心成立20年以来，积极发挥“桥梁”和“纽带”作用，通过丰富多彩的高质量文化活动，坚持不懈地为两国民心相通搭建平台。马耳他民众对中国文化日益增长的兴趣以及社会各界的高度认可，令中心深受鼓舞。中心愿意与马耳他国家文物局等各方携手，站在新的起点，为持续增进两国人民的相互了解与友谊贡献力量。

出席活动的还有参与该书撰写的多位作者。大家纷纷表示，中国之旅的难忘记忆历久弥新，为他们的艺术创作、职业生涯等提供了宝贵的机会与灵感，期待未来有机会再去中国访问。

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