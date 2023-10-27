共建“一带一路”合作伙伴坚守合作初心，牢记发展使命，不断深化“一带一路”合作伙伴关系，定能建立利在千秋、福泽万民的长久之功

在高质量共建“一带一路”的道路上，每一个共建国家都是平等的参与者、贡献者、受益者。习近平主席在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上发表主旨演讲，强调中方愿同各方深化“一带一路”合作伙伴关系，推动共建“一带一路”进入高质量发展的新阶段，得到各方积极呼应支持。不断深化“一带一路”合作伙伴关系，实现更高质量的共商、共建、共享，共建“一带一路”必将越来越繁荣、越走越宽广。

在变乱交织的百年变局之中，共建“一带一路”传承和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢的丝路精神，坚持共商、共建、共享，构建起广泛的“一带一路”合作伙伴关系。10年来，150多个国家、30多个国际组织与中国签署230多份共建“一带一路”合作文件，共建“一带一路”合作伙伴遍布全球。第三届“一带一路”国际合作高峰论坛吸引来自151个国家和41个国际组织的代表来华参会，再次唱响合作共赢、共同发展的主旋律。共建“一带一路”进入高质量发展的新阶段，需要不断深化“一带一路”合作伙伴关系，以更高质量的合作凝聚更大的合力。中国与各方建设更加紧密的卫生合作伙伴关系、互联互通伙伴关系、绿色发展伙伴关系、开放包容伙伴关系、创新合作伙伴关系、廉洁共建伙伴关系，将为高质量共建“一带一路”注入源源不断的动力。

不断深化“一带一路”合作伙伴关系有助于凝聚更多合作共识。世界进入新的动荡变革期，全球性挑战层出不穷，世界最需要的是合作。正如习近平主席所指出的，只有合作共赢才能办成事、办好事、办大事。只要大家把彼此视为朋友和伙伴，相互尊重、相互支持、相互成就，赠人玫瑰则手有余香，成就别人也是帮助自己。把别人的发展视为威胁，把经济相互依存视为风险，不会让自己生活得更好、发展得更快。共建“一带一路”给世界带来的，除了实打实、沉甸甸的成果，还有对“合作共赢才能办成事、办好事、办大事”的深刻理解和认同。这种理解和认同正在全世界播撒更多合作的种子，不断巩固“一带一路”合作伙伴关系。智利总统博里奇表示：“共建‘一带一路’倡议源自中国5000多年传统文化，基于平等和相互尊重原则，已经成为世界各国开展互利合作的重要平台和实现共同发展的重要机遇，智方高度评价并将继续积极参与。”

不断深化“一带一路”合作伙伴关系有助于汇聚更大发展动能。共建“一带一路”跨越不同文明、文化、社会制度、发展阶段差异，开辟了各国交往的新路径，搭建起国际合作的新框架，汇集着人类共同发展的最大公约数。实现共同发展是共建“一带一路”合作伙伴走到一起的初衷。在联合国2030年可持续发展议程落实进程受阻、南北鸿沟继续拉大的关键时刻，共建“一带一路”合作伙伴继续践行互联互通、互利互惠，谋求共同发展、合作共赢，有助于开创普惠平衡、协调包容、合作共赢、共同繁荣的发展格局，助力更多国家实现可持续发展目标。联合国秘书长古特雷斯表示，在共建“一带一路”倡议推动下，各国在基础设施领域获得更多机遇，加速落实可持续发展目标，“这为数十亿民众以及我们共享的地球带来希望和进步”。

第三届“一带一路”国际合作高峰论坛巩固了共建“一带一路”的国际共识，丰富了共建“一带一路”的合作成果，拓展了共建“一带一路”的光明前景，在共建“一带一路”进程中树立起又一个重要里程碑。展望未来，和平、发展、合作、共赢的历史潮流不可阻挡，人民对美好生活的向往不可阻挡，各国实现共同发展繁荣的愿望不可阻挡。共建“一带一路”合作伙伴坚守合作初心，牢记发展使命，不断深化“一带一路”合作伙伴关系，定能建立利在千秋、福泽万民的长久之功。

（本系列评论到此结束）

《 人民日报 》（ 2023年10月27日 18 版）

(责编：刘叶婷、徐祥丽)