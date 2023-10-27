新华社北京10月26日电 新闻背景：近年来美国发生的严重枪击事件

新华社记者

据美国全国广播公司和福克斯新闻台援引当地警方消息报道，美国东北部缅因州刘易斯顿25日晚发生大规模枪击案，造成至少22人死亡、数十人受伤。嫌犯目前仍然在逃。

美国是世界上民间枪支保有量最多的国家，枪支数量比人口还多，涉枪暴力已成为美国社会生活的“常态”。据美国“枪支暴力档案”网站统计数据，截至26日，美国今年已发生565起造成至少4人死亡或受伤的恶性枪击事件。

近年来发生在美国的严重枪击事件如下：

2023年5月6日，美国得克萨斯州达拉斯近郊一家购物中心发生枪击事件，造成包括枪手在内的9人死亡、7人受伤。

2022年5月24日，美国得克萨斯州南部尤瓦尔迪市一所小学发生枪击事件，一名18岁高中生枪杀19名学生和两名教师，后被执法人员击毙。

2022年5月14日，纽约州布法罗市一家超市发生枪击事件，造成至少10人死亡、3人受伤。枪手为18岁男性。发生枪击的超市所在社区以非洲裔居民为主。

2021年3月22日，美国科罗拉多州博尔德市一家超市发生恶性枪击事件，造成包括一名警察在内的10人死亡。

2019年8月3日，美国得克萨斯州埃尔帕索市一家沃尔玛超市发生枪击事件，致23人死亡、超20人受伤。枪手是一名白人至上主义男子。

2019年5月31日，美国东部弗吉尼亚州弗吉尼亚比奇市发生一起严重枪击事件，造成包括枪手在内的13人死亡、4人受伤。枪击事件发生在该市市政中心一处建筑内，枪手是市政中心一名老员工，进入建筑后便乱枪扫射。

2018年11月7日深夜，一前海军陆战队队员闯入加利福尼亚州文图拉县绍森欧克斯市一家酒吧，持枪向人群射击，造成12人死亡、多人受伤。

2018年10月27日，匹兹堡一座犹太会堂发生枪击事件，造成11人死亡、6人受伤。

2018年5月18日，得克萨斯州加尔维斯顿郡圣菲市一所高中内，一名17岁高中生持猎枪和手枪射杀10人，打伤十余人。

2018年2月14日，佛罗里达州帕克兰市一所高中发生严重枪击事件，造成17人死亡、15人受伤。

2017年10月1日，一名枪手从美国“赌城”拉斯维加斯曼德勒海湾酒店32层房间向楼下参加露天音乐节的人群持续扫射，造成58人死亡、数百人受伤。

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