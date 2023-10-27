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历时三周　美国众议院终于选出新一任议长

2023年10月27日08:53 | 来源：新华网
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　　新华社北京10月26日电 美国国会众议院25日继续举行议长选举投票，来自路易斯安那州的共和党保守派成员迈克·约翰逊最终当选，历时三周的众议院议长争夺就此告一段落。

　　《纽约时报》评论说，约翰逊远非共和党人的第一人选，而是共和党为结束议长选举持续“难产”尴尬局面所作的“绝望”选择。

　　本月3日，共和党人凯文·麦卡锡因党内右翼保守派反对，成为美国历史上首名被罢免的在任众议长，众议院随之陷入瘫痪状态。

　　约翰逊是共和党提名的第四名议长候选人，被《纽约时报》形容为共和党籍众议员中“最坚定的保守派之一”。

　　约翰逊24日艰难获得党内提名。一开始，党鞭汤姆·埃默在共和党闭门投票中击败约翰逊并获得提名。然而，迫于右翼保守派的反对压力，埃默数小时后宣布退选。此后，约翰逊在当天第二次闭门投票中，历经多轮才最终锁定候选人资格。

　　上述场景似曾相识。麦卡锡被投票罢免后，众议院共和党人最初提名众议院多数党领袖史蒂夫·斯卡利斯为议长候选人，但他同样因右翼保守派不支持而宣布退选。众议院司法委员会主席、强硬保守派议员吉姆·乔丹随即获得议长候选人提名。

　　一些主流共和党人反对乔丹及其盟友在选举中所使用的手段，誓言不让乔丹“得逞”。乔丹在众议院议长选举的三轮全院表决中均未能获得足够票数，20日被取消议长候选人提名。

　　美国媒体称，众议院共和党人推选议长陷入“近乎荒诞的政治内斗循环”，右翼保守派不接受“传统派”议长人选，较温和派又不同意“强硬保守派”人选。

　　《纽约时报》报道，随着众议院议长选举陷入僵局、共和党沦为全国笑柄，共和党最终在25日全院表决中达成一致，约翰逊当选。而这一事件也再次向共和党右翼保守派证明：只要无视党内规则，他们终将“获胜”。

　　在众议院瘫痪的三周内，美国重要立法议程无法推进，比如无法审议旨在避免联邦政府部分“关门”的拨款法案，以及批准美国对以色列和乌克兰的军事援助。这一局面令不少共和党人感到绝望。

　　对于约翰逊，《纽约时报》认为，他和其政治“导师”乔丹在多个问题上持相似极端保守立场，但行事风格没有乔丹强硬。在共和党右翼保守派看来，约翰逊虽不是最受青睐的人选，但也是可以接受的“第二选择”。

　　约翰逊2016年首次当选国会众议员，相比其他获得议长提名的候选人，还是政坛新手。他没有在有权势的众议院委员会担任过主席，也没担任过更高级别职务。

这是10月11日在美国首都华盛顿拍摄的国会大厦。新华社记者刘杰摄

这是10月11日在美国首都华盛顿拍摄的国会大厦。新华社记者刘杰摄

　　据《华盛顿邮报》报道，约翰逊是前任总统唐纳德·特朗普的政治盟友，曾投票反对向乌克兰追加军事援助，反对女性堕胎权。

　　据美联社报道，美国2020年总统选举结果公布后，特朗普拒绝认输、反复宣称存在大规模选举舞弊，约翰逊曾向特朗普喊话“继续战斗”；他还于2021年年初美国国会大厦遭大批特朗普支持者冲击之前发声，呼吁为捍卫公正选举“战斗”。

　　约翰逊24日再次被媒体记者问及对2020年总统选举的看法，未作回应。约翰逊身边的共和党同僚、来自北卡罗来纳州的联邦众议员弗吉尼娅·福克斯冲媒体记者喊道：“闭嘴！”（陈立希）

(责编：崔译戈、徐祥丽)

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