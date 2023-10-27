人民网罗马10月26日电 （记者谢亚宏）当地时间10月25日晚，由雅典中国文化中心、雅典经商大学商务孔子学院、中希文化艺术交流协会、希腊华侨华人总会共同举办的《丝绸之路与尤利西斯之旅》——中希画家“神话之约”画展在雅典MIN艺术中心开幕。

中国驻希腊使馆王滢参赞、雅典中国文化中心任刃主任、雅典商务孔子学院严红卫院长、希腊阿利莫斯市市长康迪利斯·安德烈亚斯 、希腊乌利亚格曼尼市副市长卡特琳娜·斯坦普鲁、希中经济合作商会主席福蒂斯·普洛瓦塔斯、希腊中国友好协会副主席亚历山德罗斯· 卡洛福利亚斯、希腊华侨华人总会邹勇会长、希腊中国投资者联合会夏长伟会长、希腊中国福建总商会陈月明副会长、中希文化艺术交流协会于丽敏会长，以及中希两国民众近200人参与开幕式。

王滢对活动的成功举办表示祝贺。她说，今年恰逢”一带一路”倡议提出十周年，希腊是第一个加入“一带一路”倡议的欧盟成员国，在这个时间节点举办中希艺术家对话展览具有重要意义。相信此展必将为进一步增进中希两国人民的了解、深化两国人民的友谊、促进民心相通为作出贡献。

任刃表示，“丝绸之路”是一条连接东西方的文明之路，也是友谊之路、艺术之路。两千多年的贸易和文化交流将中国和希腊这两个文明古国紧紧联系在一起。“神话”体现了人类思考与探索自然的想象力，中希两国的神话正是对后世影响深远的东西方文明源头。跨越漫漫的历史长河，走过遥远的丝绸之路，中希两位艺术家在希腊握手相遇，以“一带一路”为纽带，通过画作诠释中希两国和“一带一路”沿线国家、欧洲各国的文化，向希腊民众展示东西方艺术的魅力，相信此次展览会引起更多人的共鸣。

严红卫表示，这次展览是一次美丽的艺术探索，也是一次重要的文化交流，探讨了具有历史意义旅程的内在精神。中国有句俗话：“各美其美，美人之美，美美与共，天下大同”， 艺术是通用语言，能够打破我们之间的隔阂， 将不同的文化和观点建立联系，此次展览一定会取得圆满成功。

康迪利斯·安德烈亚斯表示，希腊是西方文明的摇篮，中国是东方古老文明的代表。悠久灿烂的历史文化是两国艺术家们创作取之不竭的艺术源泉，很荣幸中希两国的画展览能够在阿利莫斯市举办，希望今后能有更多的两国文化交流活动落地阿利莫斯市。

邹勇、亚历山德罗斯· 卡洛福利亚斯、于丽敏和本次画展策展人乔治.霍普洛斯在致辞表示，文化需要浸润，艺术重在交流，相信通过这样的艺术交流，可以加强两国艺术家的交流，加深两国人民的理解，通过艺术互鉴相融、让友谊地久天长。

此次展览以中国艺术家王雷“丝绸之路”所行感悟和希腊艺术家史蒂芬尼.赞尼斯欧洲行为纽带，将“中希两国神话”“面孔”“遗迹”三个题材绘画作品串联在一起。展览将持续至11月19日。

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