25日下午，2023“一带一路”媒体合作论坛联合采访团成员在湖南长沙黄花国际机场T3航站楼项目新型智慧安全体验中心，通过虚拟现实技术沉浸式体验模拟安全防护场景。

申智林 赵 戍摄影报道

建强西部陆海新通道重庆主枢纽

重庆市江津区委书记 李应兰

近年来，重庆市江津区围绕建强西部陆海新通道重庆主枢纽，当好渝西地区一体化高质量发展排头兵的使命担当，坚持推动“通道+经贸+产业”联动发展。

通道方面，依托中欧、中老、中越、中缅、成渝等10条联通“一带一路”和成渝地区双城经济圈的国际国内通道，构建陆海内外联动通道网络。陆海新通道江津班列常态化开行以来，累计开行1648列，2023年前三季度同比增长153.42%，对内汇聚12个省份的物流运输产品，对外覆盖119个国家和地区393个港口，货物种类包括汽摩、粮油等12个大类120个品类。

经贸方面，以西部陆海新通道建设为合作纽带，政府搭台、商贸唱戏，加强与东盟各国的联系与互动。在老挝万象建立首个海外仓，建成重庆东盟农产品分拨中心。

产业方面，依托“大通道”做强“大产业”，通道牵引作用显著增强，成为粮油、纸品等大宗商品进口和汽摩、农机等产品出口的重要渠道，助力产业集聚。

当前，江津区正持续提升通道能级，在不断拓展国际班列线路的同时，加快培育国内班列集结中心、多式联运中转集结中心，力争到2024年，西部陆海新通道江津班列开行量占重庆班列开行总量的50%以上。同时积极推进中新重庆枢纽港产业园项目，推动枢纽与高端制造、现代服务、农业等产业深度融合，打造千亿级装备制造基地和千亿级商贸物流基地。

努力建设世界一流内陆港

西安国际港务区党工委书记、管委会主任 孙艺民

陕西西安国际港务区以建设世界一流内陆港，打造“双循环”重要枢纽为目标，全力推动中欧班列西安集结中心建设，加快港产、港贸、港城一体化融合发展，着力服务陕西加快建设向西开放前沿，更加深度融入共建“一带一路”大格局，在扩大对内对外开放中强动力、增活力，打开发展新天地。

截至今年9月底，中欧班列长安号累计开行20045列，西安成为国内首个中欧班列开行量达2万列的城市。平均每1小时40分钟就有一列中欧班列长安号从西安国际港站出发或到达。自2019年起，长安号开行年均增长30%以上，服务企业达到16500家。实现东西向亚欧陆海贸易大通道与南北向西部陆海新通道在西安集结交汇，初步构建了服务区域经济发展的现代物流体系。

创新运行服务，开行了全国首趟境内外全程时刻表中欧班列，10天即可从西安抵达德国杜伊斯堡；陆路启运港退税试点实施达效，截至目前已服务企业231家，累计退税4136万元；建成了中欧班列综合数字服务平台，实现海关、铁路数据联通，为企业提供线上订舱、报关、结算、支付、融资等一站式、一票制国际联运全程服务。创新国际合作，在哈萨克斯坦的铁路物流投资项目开工建设，预计今年年底投用。创新央企共建，与中国五矿、中远海运、中国林业等建设运营了集结中心支撑项目，西安国际港正在全面融入全球港航体系。

创新话语体系 扩大文化交流

福建省泉州市委常委、宣传部部长、统战部部长 刘林霜

2021年7月，“泉州：宋元中国的世界海洋商贸中心”成功列入《世界遗产名录》，成为我国第五十六项世界遗产。福建泉州持续挖掘世界遗产内涵，创新话语体系，拓展传播渠道，深化文化交流，为推动文明交流互鉴提供了生动的泉州案例。

坚持实体保护与价值传播相促进，打造世界遗产典范之城。出台骑楼保护条例、世界遗产保护管理办法和管理规划等法规制度，坚持活态保护和综合提升，让古城既有生活品质又有人文气息。

坚持传统文化与时代精神相融合，打造对外宣传精品。纪录片《重返刺桐城》在全球以43种语言循环展播，荣获第五十五届休斯敦国际电影节历史长片银奖，展示泉州在参与“一带一路”建设中的探索和实践。

坚持文化传承与弘扬相统一，创新国际传播话语体系。立足本土、放眼全球，让民俗文化、传统美食、古建筑等文化元素拥有国际范、现代化表达。

坚持“以侨架桥”与“借船出海”相协调，拓展国际传播矩阵。组建国内首个海丝特色的国际传播中心，培育两支国际传播队伍，拓展以“媒”“侨”“商”为主体的六大传播矩阵，传播覆盖160多个国家和30多个地区。

坚持“引进来”与“走出去”相结合，深化文化交流互鉴。擦亮海上丝绸之路国际艺术节、世界闽南文化节等重要品牌，经常性邀请高级外交官、外籍专家、留学生、媒体代表等来泉州参访体验。

以“商”为媒共筑繁荣之路

浙江省金华市副市长、义乌市市长 叶帮锐

10年来，浙江义乌以高站位参与共建“一带一路”，取得丰硕成果。去年，义乌实现进出口4788亿元，“一带一路”共建国家和地区的贸易占比提高至70.6%。今年上半年GDP增长9.1%，前三季度实现进出口4321亿元，同比增长22%。

致力买卖全球商品。标志性项目全球数贸中心将于2025年投用。以“一带一路”共建国家和地区为重点，建设海外仓210个、海外展厅19个，设立海外采购商服务中心36个。

致力畅通全球商途。“义新欧”中欧班列开行10年来，线路已拓展至19条，辐射50多个国家和地区，累计开行突破6300列。持续深化与宁波舟山港合作，实现港务、关务、船务、信息、管理5个一体化，出口集装箱量约占宁波舟山港的1/7。

致力汇聚全球商机。创设8个海外政务服务驿站，辐射55个国家和地区，446项涉外服务实现海外通办、一网通办。以民心相通拉近彼此距离，与21个国家35座城市结为友好交流城市。

下一步，义乌将重点实施“三大计划”：一是小商品“品牌出海”计划。统筹用好“海外分市场、海外仓、海外站、海外展厅、海外展会”等，在产品、文化、标准、规则上深度融入世界。二是大通道“畅达四海”计划。深化“陆上、海上、网上、空中”四大通道建设，努力实现“买全球、卖全球、买卖全球”。三是志合者“跨越山海”计划。深入开展全球青年创业培训等活动，不断扩大国际朋友圈。

打造西北地区外向型经济发展新高地

甘肃省兰州新区管委会副主任 蔡晓红

甘肃省兰州新区紧盯“西北地区重要的经济增长极、国家重要的产业基地、向西开放的重要战略平台、承接产业转移示范区”战略定位，立足共建“一带一路”节点优势，全方位拓展外贸经济“新廊道”，以高水平开放促进高质量发展。

构建起以“综合保税区、国际空港、铁路口岸、国际互联网专用通道”为主要支撑的立体化开放平台，建成运营进境冰鲜、水果、粮食等6个指定监管场地和2个跨境电商监管中心，获批国家进口贸易促进创新示范区、加工贸易梯度转移重点承接地、外贸转型升级基地以及陆港型国家物流枢纽、国家多式联运示范工程等开放平台，开通国内国际运输航线240余条、国际货运航线17条，常态发运欧洲、中亚、东南亚等地区的20多个国家的货运班列，加速迈向内陆开放前沿。

探索“平台+通道+产业”发展模式，培育形成加工贸易、一般贸易、跨境电商等外贸业态，兰石钻采装备、佛慈中药、广通新能源汽车、大宏矿热炉、建投重工环卫车、农投鲜切花卉等70余种优质产品销往60多个国家，粮食、木材、电子、有色矿产等进口保税加工及仓储分拨业态快速壮大。

兰州新区将立足国家级新区平台优势，深度融入“一带一路”建设，坚持实体经济主导功能，依托空港商务区、高铁CBD、兰北现代城等功能组团，打造西北地区外向型经济发展新高地和具有甘肃特色、丝路风情的国际化新区。

挖掘文化资源 讲好侨乡故事

广东省汕头市委宣传部常务副部长，汕头融媒集团党委书记、董事长 李逸夫

广东汕头是著名侨乡，潮汕籍华侨华人始终关心支持着祖（籍）国的经济社会发展。近年来，汕头充分挖掘英歌舞、潮菜、潮剧等文化资源，以文化交流推动共建“一带一路”高质量发展，讲好中国故事、广东故事、侨乡故事。

打造文化品牌，创新对外传播工作形式。汕头陆续组织举办了“三江出海 一纸还乡”侨批历史文化展、“侨宣讲”主题活动、“侨见汕头”主题系列文化交流活动等，邀请海内外华侨华人感受中华优秀传统文化魅力，为高质量共建“一带一路”贡献侨乡力量。

挖掘文化符号，扩大传播覆盖面。在侨批历史文化展活动中，境外18家主流华文媒体发布联名款明信片海报，侨批故事系列中英文短视频在海内外社交媒体平台广泛传播，获得全球关注，增强了文化认同，壮大了友好力量。

深化经济合作，共谋共建“一带一路”合作发展。在中国（汕头）—泰国经贸文化合作交流会上，成功签订产业总额达127亿元人民币的18个合作项目，并吸引知名侨商侨领回国商谈投资发展，促进各领域产业对接、经贸交流，发掘更多合作发展机会。

以共建“一带一路”10周年为新起点，汕头将做好新时代“侨”文章，办好2024年第二十二届国际潮团联谊年会和第十届国际潮商大会，同海内外知华友华人士、国家一道，助力共建“一带一路”高质量发展。

积极展现民营企业担当作为

正威国际集团董事局主席 王文银

10年来，正威国际集团在共建“一带一路”的重要节点布局产业、深度参与、积极实践。在国家高度重视和大力支持下，正威国际集团积极贡献民营企业力量，现已发展成为以新一代电子信息和新材料完整产业链为主导的世界500强企业，努力交出一份高质量发展答卷。

共建“一带一路”，功在当代、利在千秋。企业是共建“一带一路”的参与者、推动者。共建“一带一路”的道路上，出现了越来越多的中国元素和中外合作的标志性工程，描绘出“路路相连、美美与共”的绚丽画卷。作为共建“一带一路”的实践者，正威国际集团积极落实共建“一带一路”倡议，自觉融入国家发展大局。

在国内，正威国际集团积极围绕“一带一路”节点城市进行战略布局，项目落地江苏、浙江、山东、广东、广西、陕西、甘肃、新疆等省份：在甘肃兰州，开展电子信息产业项目；在新疆乌鲁木齐，布局新疆“一带一路”产业园，打造立足新疆，连接中亚、西亚、南亚和欧洲的特色产业集群。在国外，在哈萨克斯坦、摩洛哥、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦等“一带一路”共建国家投资布局：一方面增加铜板原料引进，另一方面将铜产品远销海外，扩大国际市场份额，提高中国制造品牌影响力。

大道如砥，行者无疆。从新的历史起点再出发，正威国际集团将积极展现民营企业担当作为，加大共建“一带一路”项目建设力度，为高质量共建“一带一路”作出新的贡献。

提升全球合作的广度与深度

上海汽车集团股份有限公司副总裁 卫 勇

10年来，我们全力把握战略机遇，以“一带一路”共建国家为主要市场，加速推进跨国经营，加快融入全球发展。我们进一步瞄准电动智能网联新赛道，全力推动技术创新、模式创新、生态创新，启动新能源出海，不断提升全球合作的广度与深度。

通过开展广泛合作，我们在海外构建了包括创新研发中心、生产基地、营销中心、供应链中心及金融公司在内的汽车产业全价值链，产品和服务进入100多个国家和地区。我们开通了国内至东南亚、墨西哥、南美西、欧洲等7条自营国际航线，拥有8条外贸专用船，未来还将有12条全新远洋运输船陆续投入使用。

全球汽车产业正在加快步入电动化、智能化的全新时代，中外汽车产业都面临着创新转型、可持续发展的巨大挑战。在不断深化全球合作的基础上，我们准确把握海外消费者对安全、环保、智能、操控等方面的多样化需求，推出新款纯电汽车，积极引领绿色智能出行新风尚。

我们希望，在共建“一带一路”倡议的指引下，未来中外汽车产业将继续相向而行，通过加强战略伙伴关系，深化各领域合作，凝聚创新力量、携手应对挑战，共同驱动拥有百年历史的汽车，驶向人类更加美好的未来。

稳步推进国际化战略

广州汽车集团股份有限公司副总经理 高 锐

共建“一带一路”倡议提出10年，也是广汽集团拓展海外市场汽车出口业务的10年。实践证明，共建“一带一路”倡议为各国发展繁荣提供了理念指引和实践路径，也为经济全球化增添了源源不断的活力。

汽车产业全球化是经济全球化的重要组成部分。10年来，广汽集团牢牢把握共建“一带一路”倡议带来的机遇，稳步推进国际化战略，建立起全球研发网，具备全天候自主研发和技术创新能力，完成31个国家和地区的布局，同时加快推动海外本地化生产项目落地，初步构建起全球化的研发、生产、销售和服务体系。

持续推动品牌升级，打造具有国际知名度和全球影响力的汽车品牌。近年来，广汽集团携旗下企业积极亮相各类国际车展和参加各区域性展览活动。同时，广汽集团立足区域文化特色，开展体育赛事赞助和营销，强化与海外用户的品牌情感交流。广汽集团还主动履行企业社会责任，积极参与海外社会事务及公益项目。在缅甸开展雨季植树活动，定期向缅甸学生捐赠学习与生活物资等。

加快国际化发展进程，稳步推进媒体国际交流合作。广汽集团积极邀请媒体参加各种活动，深化与海外媒体的合作关系，强化品牌在全球的知名度和影响力。广汽集团还多次邀请海外媒体到中国参观访问，感受中华优秀传统文化的深厚底蕴。

未来，广汽集团将坚定不移推动高质量共建“一带一路”，让全球更多消费者能够享受到“中国智造”的品质与魅力。

《 人民日报 》（ 2023年10月27日 14 版）

(责编：卫嘉、徐祥丽)