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美国缅因州枪击案造成18人死亡 嫌犯仍在逃

2023年10月27日05:56 | 来源：新华网
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新华社纽约10月26日电（记者施春）美国缅因州州长珍妮特·米尔斯26日在记者会上说，该州刘易斯顿市25日晚发生的大规模枪击案造成18人死亡、13人受伤。

美国媒体25日曾援引当地警方初步消息报道，该枪击案造成至少22人死亡、数十人受伤。

缅因州警方说，当地时间25日晚7时左右，刘易斯顿市一家保龄球馆和一家餐厅发生枪击事件。警方要求民众就地躲避，“待在家中并锁好门”，执法人员在多个地点展开调查。

警方说，枪击案嫌犯为40岁的罗伯特·卡德，他是美国陆军预备役人员，执法人员发现卡德曾报告有心理健康问题。目前卡德依然在逃，警方认为“其携带枪支并且危险”，正在展开大规模搜捕行动。警方对缅因州刘易斯顿市、奥本市、里斯本市、里斯本福尔斯市和鲍登市依然维持就地躲避令。

美国总统拜登25日晚表示，联邦政府将尽全力对缅因州提供支持。他下令全国降半旗为枪击案遇难者志哀。

美国是世界上民间枪支保有量最多的国家，枪支数量比人口还多，涉枪暴力已成为美国社会生活的“常态”。据美国“枪支暴力档案”网站统计数据，截至26日，美国今年已发生565起造成至少4人死亡或受伤的恶性枪击事件，刘易斯顿市枪击案是美国今年以来死亡人数最多的一起恶性枪击案。

(责编：卫嘉、白宇)

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