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2023中欧创新创业江苏论坛在比利时举办

2023年10月26日20:36 | 来源：人民网-国际频道
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人民网布鲁塞尔10月26日电 （记者牛瑞飞）日前，2023中欧创新创业论坛—江苏论坛在比利时举办。此次论坛是由中欧创新创业协会、南京市科学技术协会、无锡市科学技术协会共同主办，德国华力IT论坛、南京江北新区、南京江宁经济技术开发区、南京栖霞区、无锡生物医药研发服务外包区承办。

中欧创新创业协会会长宋志伟对记者表示，江苏论坛包括内容丰富的主旨演讲 ，开放包容的园区经验分享 ，各抒己见的圆桌会议，聚焦务实的地区推介和成果导向的匹配对接。希望通过系列活动一方面结交朋友，互相学习，另一方面聚焦对接，促成实效。

江苏省科学技术协会二级巡视员杨文新在致辞中说，江苏省产业基础坚实、科教资源丰富、营商环境优良、市场规模巨大。近年来，江苏积极推动与欧洲的友好交往和务实合作，成为中欧合作交流最频繁、成果最丰硕的地区之一。江苏将坚定不移推进高水平对外开放，加强和延伸同欧洲各国的联系纽带与利益融合。江苏省科协愿以此次活动为契机，不断架设友谊互信桥梁，不断推动江苏和欧洲民间科技交流合作，在优势互补中实现互利共赢、共同发展，为推动江苏与欧洲的长期友好发展贡献积极力量。

(责编：苏缨翔、吴成良)

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