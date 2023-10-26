新华社北京10月26日电 题：让睦邻友好、合作共赢的光明大道越走越宽广——国际社会高度评价习近平主席向纪念亲诚惠容周边外交理念提出10周年国际研讨会发表的书面致辞

新华社记者

纪念亲诚惠容周边外交理念提出10周年国际研讨会24日在北京举行，国家主席习近平向研讨会发表书面致辞，传递中国将继续践行亲诚惠容理念，同地区国家携手构建和平安宁、繁荣美丽、友好共生的亚洲家园，共同谱写推动构建亚洲命运共同体和人类命运共同体新篇章的坚定决心和信心。

多国人士对习近平主席的书面致辞予以高度评价，认为致辞为新的时代背景下亲诚惠容理念赋予新的内涵，为中国与周边国家携手拓宽睦邻友好、合作共赢的光明大道注入新动力。他们指出，中国积极践行亲诚惠容理念，得到周边国家广泛认同，期待中国式现代化更多惠及周边，共同推进亚洲现代化进程。

十年硕果累累 亚洲合作发展充满活力

亲望亲好，邻望邻好。中国周边外交的基本方针，就是坚持与邻为善、以邻为伴，坚持睦邻、安邻、富邻，突出体现亲诚惠容的理念。十年来，“中巴经济走廊”“孟中印缅经济走廊”、中柬“钻石六边”合作架构等不断推进，共建“一带一路”成果丰硕，周边国家搭乘中国发展的快车、顺风车，发展振兴之路越走越宽；博鳌亚洲论坛、亚信会议、亚洲文明对话大会、上海合作组织、澜沧江－湄公河合作等对话合作不断加强……放眼亚洲，地区合作互动发展充满活力，中国积极践行亲诚惠容理念的行动力得到周边国家广泛认同。

“我们看到，十年来，习近平主席高瞻远瞩、身体力行，访问周边国家，亲自推动重大发展计划落实。”巴基斯坦智库全球丝绸之路研究联盟创始主席泽米尔·阿万说，在亲诚惠容理念指引下，巴中关系开启发展新篇章，并保持高位运行，巴中命运共同体更加紧密，巴中经济走廊建设取得巨大发展，为亚洲地区，尤其是南亚地区带来实实在在的和平发展空间和利益。

乌兹别克斯坦政治分析人士库尔班诺夫用“友好睦邻、真诚相待、合作共赢、团结包容”表达他对亲诚惠容理念的理解。“这一理念，为各国间提升政治互信、加强互利合作提供了新模式。”

“十年来，中国一直致力于与周边国家分享来之不易的发展成果、技术以及人力资源，柬埔寨受益良多。”柬埔寨贝尔泰国际大学资深教授约瑟夫·马修斯对致辞中强调的中国同周边国家“政治互信不断增强，利益融合持续深化”印象深刻，指出“中国对邻国真诚相待，为维护地区和世界的和平、安全、发展和繁荣作出了重要贡献”。

金秋时节，来自五洲四海的新老朋友相聚北京，参加第三届“一带一路”国际合作高峰论坛。十年来，在“一带一路”倡议的首要合作伙伴周边国家，一系列务实项目落地生根。如今，西哈努克港经济特区成为“一带一路”倡议中柬合作样板，科伦坡港口城和汉班托塔综合开发项目将托起斯里兰卡闪亮的未来……

“中国与周边国家共建‘一带一路’合作正是中国积极践行亲诚惠容理念的最好例证。”长期研究“一带一路”合作的斯里兰卡学者亚西鲁·拉纳拉贾说。“习近平主席提出的亲诚惠容理念致力于互利合作，让中国同周边国家的外交关系进一步巩固，合作与互信进一步加深。”

在马尔代夫前驻华大使莫芮德眼中，中国一直是马尔代夫亲密的发展伙伴。马中关系已成为大小国家平等相待、互利共赢的典范。

“哈萨克斯坦作为友好邻邦，对中国的亲诚惠容理念感受得十分真切。”哈萨克斯坦世界经济政治研究所研究员叶尔苏丹·然谢托夫用数据说明：“十年来哈中双边关系上升到历史新高度，2022年，哈中贸易额首破310亿美元大关，两国铁路货运量达2300万吨。”亲诚惠容理念为哈中互利共赢交出亮眼“成绩单”。

促进地区发展 共同推进亚洲现代化进程

习近平主席指出，新的时代背景下，我们将赋予亲诚惠容理念新的内涵，弘扬以和平、合作、包容、融合为核心的亚洲价值观，为地区团结、开放和进步提供新的助力。我们将推动亲诚惠容理念新的发展，让中国式现代化更多惠及周边，共同推进亚洲现代化进程，使中国高质量发展与良好周边环境相互促进、相得益彰。

“在世界格局发展演变的十字路口，习近平主席为亲诚惠容理念注入新内涵，为亚洲国家共同推进现代化擘画新愿景。”泰国正大管理学院中国-东盟研究中心主任汤之敏认为，亚洲价值观注重诚信、分享、包容。在目前极具挑战的世界政治经济形势下，亲诚惠容理念与亚洲命运共同体理念相辅相成，为推进亚洲现代化进程确定了清晰的精神内核。

“习近平主席提出的亚洲价值观为当下动荡的世界注入了确定性和正能量，”缅中友好协会主席盛温昂说，“中方倡导与各国共同发展，通过共建‘一带一路’，中国式现代化与世界现代化进程在相互促进中共同发展，包括缅甸在内的周边国家都希望搭上中国式现代化的快车，分享中国高质量发展带来的机遇。”

同饮一江水，命运紧相连。中国已连续多年成为越南第一大贸易伙伴，双方在“一带一路”和“两廊一圈”战略对接、产能、基础设施、跨境经济合作区等重点领域的合作稳步推进。越南外交部长裴青山对越中未来扩大合作充满信心。“今年是越中建立全面战略合作伙伴关系15周年，站在新的节点上，相信双方将进一步加强发展战略对接，助力越中走好符合各自国情的现代化道路，更好造福两国、地区和世界人民。”

现代化是世界各国尤其是发展中国家追求的共同目标，相互依存是历史大势。“我们在经历了交织叠加的世界各种风险危机之后，更加真切感受到与邻为善、以邻为伴理念的重要性。”孟加拉国智库寰宇基金会董事总经理马苏德·汗高度评价亲诚惠容理念，认为习近平主席关于“共同推进亚洲现代化进程”的重要论述再次表明，中国重视与周边国家增强经济联系，实现共同发展。“相信中国将向周边国家分享更多现代化技术和高质量发展经验，努力让中国发展成果惠及周边，为地区发展提供动力。”

习近平主席在致辞中强调“让中国式现代化更多惠及周边”令马来西亚新亚洲战略研究中心理事长许庆琦深有感触。在他看来，中国式现代化走的是和平发展道路，为发展中国家带来了具体、可借鉴的宝贵经验。“依托东盟-中国自由贸易协定、《区域全面经济伙伴关系协定》等，中国式现代化可让东盟伙伴享有中国庞大市场的机遇，通过产能合作与产业链供应链融合，促进区域共同发展，深化东盟-中国合作。”

共创美好未来 谱写命运与共新篇章

打造睦邻友好的周边环境，建设合作共赢的亚洲大家庭，凝聚着各方的共同努力。面向未来，中国不断为这一进程注入正能量。习近平主席强调，中国将继续践行亲诚惠容理念，同地区国家携手构建和平安宁、繁荣美丽、友好共生的亚洲家园，共同谱写推动构建亚洲命运共同体和人类命运共同体的新篇章！

“中国用实际行动走出一条寻求共同进步和繁荣的新路，这种共生互利的关系通向共同繁荣、合作共赢的未来。”印度尼西亚总统大学国际关系专家哈扬托·阿约迪古诺说，致辞传递了继续践行亲诚惠容理念、共同推动构建亚洲命运共同体和人类命运共同体的决心。阿约迪古诺表示，亲诚惠容理念通过共建“一带一路”这一多边合作平台，帮助周边国家取长补短、共同发展，“中国正实实在在践行促进世界共同发展繁荣的重要承诺”。

中国医生为柬埔寨白内障患者进行手术治疗，给数以千计患者送去光明；中国援建小学让更多老挝孩子背上书包，走进知识殿堂；中国-东盟经贸合作稳步升级，中国连续14年保持东盟最大贸易伙伴地位；《区域全面经济伙伴关系协定》今年6月全面生效，经贸合作潜力进一步得到释放……回望十年成就，老挝资深外交官西昆·本伟莱称赞中国对促进亚洲国家发展作出重要贡献。西昆说，亲诚惠容理念蕴含了中国文化和合共生的思想。“中国为包括老挝在内的周边国家提供帮助，带动周边各国共同建设美好的亚洲家园。”

肯尼亚国际问题学者卡文斯·阿德希尔同样盛赞亲诚惠容理念中蕴含的中国传统文化智慧。“中国重视包容性与多样性，这份致辞再次表达了中国愿与地区国家携手共进，共同创造包容、稳定、繁荣、和平未来的愿望，”阿德希尔说，“习近平主席关于推动构建亚洲命运共同体和人类命运共同体的阐述符合发展中国家愿望，再次向世界展现建立公平公正国际秩序的美好愿景。”

俄罗斯莫斯科国立大学新闻系俄中研究中心主任叶甫盖尼·扎伊采夫表示，亲诚惠容理念的吸引力和成效已被实践反复证明，“中国为维护地区及世界稳定与和平作出了特殊贡献”。

从推动构建相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系，到践行亲诚惠容周边外交理念；从秉持正确义利观，到不断拓展全球伙伴关系，再到践行真正的多边主义、完善全球治理……中国在国际舞台上负责任大国的担当不断彰显、日益重要。斯里兰卡学者拉纳拉贾表示，中国继续践行亲诚惠容理念将在维护地区和平稳定、促进相互理解和共同发展方面发挥更显著作用。“我们期待中国与包括周边国家在内的全球伙伴进一步携手合作，为创造一个和平、繁荣和可持续发展的世界而共同努力！”（综合新华社驻外记者报道，执笔记者：王雅楠、谢琳、何毅）

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