人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

联合国机构：加沙地带80%人口依靠国际援助

2023年10月26日19:22 | 来源：新华网
小字号

新华社北京10月26日电 联合国贸易和发展会议（贸发会议）25日说，多年来加沙地带经济已被“掏空”，截至本月初大约80%人口依靠国际援助度日，而新一轮巴以冲突对当地经济造成的影响更是难以估量。

贸发会议当天在关于巴勒斯坦经济的年度报告中说，2022年，加沙地带失业率高达45%，女性和年轻人失业情况尤其严重，人均实际国内生产总值（GDP）比2019年低11.7%，接近1994年以来最低水平。

报告说，加沙地带经济发展本就面临巨大挑战，而“2007年开始的经济封锁以及断断续续的（以色列）军事行动进一步加剧了这种挑战”，“人的潜力和发展权遭到压制”。

以色列在1967年第三次中东战争中占领加沙地带。2005年，以军和犹太人定居者全部撤出这一地区。2007年，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）在与巴勒斯坦民族解放运动（法塔赫）的武装冲突中夺取加沙地带实际控制权。此后，以色列对这一地区实施全面封锁。

依据贸发会议年度报告，由于巴以紧张局势加剧，和平进程长期停滞，2022年是巴勒斯坦“近年来经济最糟糕的年份之一”。巴勒斯坦被迫在经济上依赖以色列，“过高的生产和交易成本以及与世界其他地区的贸易壁垒导致加沙地带贸易长期逆差，且对以色列存在普遍和单方面的依赖”。2022年，巴勒斯坦人均GDP仅为以色列的8%，对以贸易占巴勒斯坦贸易总额的72%。

法新社援引贸发会议负责巴勒斯坦援助问题的协调员穆塔西姆·阿格拉的话报道，2022年，巴勒斯坦得到的外国援助由2008年的20亿美元降至5.5亿美元，对经济产生了“非常严重的影响”。（王鑫方）

(责编：苏缨翔、吴成良)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部