新华社北京10月26日电 联合国贸易和发展会议（贸发会议）25日说，多年来加沙地带经济已被“掏空”，截至本月初大约80%人口依靠国际援助度日，而新一轮巴以冲突对当地经济造成的影响更是难以估量。

贸发会议当天在关于巴勒斯坦经济的年度报告中说，2022年，加沙地带失业率高达45%，女性和年轻人失业情况尤其严重，人均实际国内生产总值（GDP）比2019年低11.7%，接近1994年以来最低水平。

报告说，加沙地带经济发展本就面临巨大挑战，而“2007年开始的经济封锁以及断断续续的（以色列）军事行动进一步加剧了这种挑战”，“人的潜力和发展权遭到压制”。

以色列在1967年第三次中东战争中占领加沙地带。2005年，以军和犹太人定居者全部撤出这一地区。2007年，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）在与巴勒斯坦民族解放运动（法塔赫）的武装冲突中夺取加沙地带实际控制权。此后，以色列对这一地区实施全面封锁。

依据贸发会议年度报告，由于巴以紧张局势加剧，和平进程长期停滞，2022年是巴勒斯坦“近年来经济最糟糕的年份之一”。巴勒斯坦被迫在经济上依赖以色列，“过高的生产和交易成本以及与世界其他地区的贸易壁垒导致加沙地带贸易长期逆差，且对以色列存在普遍和单方面的依赖”。2022年，巴勒斯坦人均GDP仅为以色列的8%，对以贸易占巴勒斯坦贸易总额的72%。

法新社援引贸发会议负责巴勒斯坦援助问题的协调员穆塔西姆·阿格拉的话报道，2022年，巴勒斯坦得到的外国援助由2008年的20亿美元降至5.5亿美元，对经济产生了“非常严重的影响”。（王鑫方）

(责编：苏缨翔、吴成良)