新华社哈拉雷10月25日电（记者 张保平）津巴布韦25日爆发全国大游行，抗议美国等西方国家对津20多年的非法制裁。

在首都哈拉雷，大批民众自发走上街头抗议示威。津巴布韦副总统奇温加当天在纪念反制裁日活动上发表讲话说，制裁阻碍了津巴布韦经济发展，令其脱离全球供应链和金融体系。“自2001年以来，津巴布韦因资产冻结、贸易禁运、出口和投资限制等失去了1500多亿美元的资金机会。”

津巴布韦外长沙瓦接受新华社记者采访时说，津巴布韦商业遭受了难以形容的损失。“这些制裁影响着方方面面，我们的业务无法进行国际互动，我们的商家被银行拒绝交易。”

网络内容创作者鲁瓦拉什·哈帕古蒂对记者表示，制裁冲击普通民众生活，限制年轻人参与数字世界。

安哥拉总统若昂·洛伦索25日发表声明，重申坚定不移地声援津巴布韦政府和人民，呼吁西方国家立即无条件解除对津制裁。声明说，当前世界诸多不稳定因素给非洲大陆和南部非洲发展共同体（南共体）带来粮食安全等挑战，对津制裁给其民众生计造成进一步威胁。

由于殖民时期的历史原因，津巴布韦大部分土地尤其是优质土地一直掌握在白人农场主手中。2000年，津政府开始推行土地改革，将白人农场主的土地收归国有，并分发给无地的黑人。此举引发美英等西方国家长达20多年的经济制裁。2019年，南共体将每年的10月25日定为“反制裁日”，以声援津巴布韦，反对制裁。

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