人民网迪拜10月19日电 （记者任皓宇）10月16日至20日，第四十三届海湾信息技术展在迪拜举行。

活灵活现的数字人、敏捷灵巧的机器狗、高效精准的人工智能大模型……来自180多个国家的6000多家参展商集中展示了在人工智能、云技术、Web 3.0、网络安全、应对气候变化、区块链、量子计算等领域创新成果。阿联酋人工智能、数字经济和远程办公应用国务部长欧曼尔表示，世界正在进入一个拥抱人工智能的新的时代，“加强交流合作才能共同塑造未来”。

在本届展会中，众多中国企业的最新产品、服务和解决方案展示广受关注。走进华为公司展台，访客络绎不绝。华为云是此次华为展台的重点之一。从基于人工智能的盘古3.0系列大模型到可快速生成数字人的数字内容生产线，再到安全可靠的全栈混合云解决方案，华为云一系列创新展示前围满了参观问询的访客。华为中东中亚云解决方案与咨询部副总裁罗仕华说：“云在加速数字化转型方面可以发挥重要推动作用，我们期待能以创新、可靠、安全的云服务更好助力地区数字化转型，促进多元经济发展。”

紫光股份旗下新华三集团今年首次以参展商身份亮相海湾信息技术展。在已有资料基础上自动生成测试计划、通过人工智能图像识别辅助定位、操作机器人机械臂自动完成点测、自动完成信号采集和数据处理、生成报告……新华三推出的机械臂自动化信号测试系统可通过机器人机械臂和软件自动化方案，实现“测试计划编写”到“测试报告生成”的全流程自动化。同时，新华三展示的全套液冷解决方案可帮助数据中心在提高性能的同时减少能耗和碳排放，推动绿色升级发展。

今年是中国移动国际有限公司连续第六年参展。围绕5G、物联网、人工智能等主题，中移国际全面展示了智慧港口、智慧零售、智慧工地及指挥办公室等多样化5G方案及实践。“在今年的海湾信息技术展上，我们看到了更多的中国企业参展，也有很多计划在中东地区发展的中国企业来洽谈交流。”中移国际中东与非洲区总经理王弈洲表示，共建“一带一路”倡议提出十年来，中移国际深耕共建国家市场，积极打造全方位的通信网络资源体系，助力数字经济创新发展。

在记者探访过程中，海信集团展示的智能家居和激光电视、深圳市正浩创新科技有限公司展示的智能用电设备等中企产品前都有不少访客排队咨询了解。“我看了很多中国企业的展示，从超市扫码器这些小设备到云技术等解决方案，这些产品和方案都是我们发展所需要的，也有助于更好提升阿拉伯国家人民的生活质量，期待未来能体验到更多中国产品。”当地访客艾哈迈德·盖蒂说。

海湾信息技术展创始于1981年，现已成为全球最大的信息技术展之一。

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