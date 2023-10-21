传承丝路精神，促进文明互鉴。10月20日，首届国际传播“丝路奖”获奖嘉宾来到北京保利艺术博物馆，探寻中国文物，感受古丝绸之路绵亘千年的文化魅力，体会“一带一路”国际合作焕发出的新活力。

“丝路奖”获奖嘉宾在参观保利艺术博物馆。记者 杨烁壁摄

采访中，记者了解到，保利艺术博物馆已在海内外举办百余场文物艺术展览，为各国友人了解中国文化提供了一扇窗口。“精美绝伦的中国古代青铜艺术品，让我感受到中国文化的博大精深。”获奖嘉宾塞尔维亚佩卡特周刊记者布兰科·祖约维奇告诉记者，最近他在学习中文，希望更多了解中国文化、介绍中国，帮助中塞文化交流，讲好促进文明互鉴、民心相通的故事。

“保利艺术博物馆以弘扬中华民族优秀传统文化艺术、抢救保护流失海外的中国珍贵文物为宗旨，形成了以“中国古代青铜艺术精品陈列”等为主的展览序列。”保利艺术博物馆执行副馆长万利群说，文物是灿烂文化的实物象征，是国家标识的“金色名片”，相信这一次参观活动将对传播中国文化，促进“一带一路”共建国家文化交流起到积极作用。

保利艺术博物馆展出的中国古代青铜器。记者 杨烁壁摄

据了解，2022年12月，“一带一路”新闻合作联盟第二届理事会议对首届国际传播“丝路奖”进行终评，《哈萨克斯坦与“一带一路”倡议：路向何方》等19件作品获奖。“随着开展第二届国际传播‘丝路奖’评选被纳入第三届‘一带一路’国际合作高峰论坛主席声明，‘一带一路’共建国家间的媒体合作交流将日益紧密，对推动各国文化交流互鉴将起到深远影响。”波黑“一带一路”促进与发展中心主任法鲁克·博里奇说。（记者 杨烁壁）

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