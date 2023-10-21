新华社法兰克福10月21日电 综述：法兰克福书展关注人工智能的机遇与挑战

新华社记者杜哲宇 李超 单玮怡

目前正在德国法兰克福举行的第75届法兰克福书展上，人工智能技术在图书出版领域的应用、影响及其挑战，人工智能与作品创作、知识产权保护等的关系，成为业内人士关注的热点话题。

记者在现场看到，书展每天都举行以人工智能为主题的小组讨论和讲座，很多会场座无虚席。来自文学界、法律界、科学界的专家学者与参观者共聚一堂，交流探讨人工智能的机遇、风险和法律等问题。

法兰克福书展主席于尔根·博斯在书展开幕前说，他不认为人工智能可以取代图书文化和故事叙述，人工智能无法讲述原创故事，它的基础是已经发生的事情，是人们给予的信息。发展人工智能涉及版权和知识产权保护，需明确谁拥有这些内容。

德国作家协会主席莱娜·法尔肯哈根在一次小组讨论中呼吁加强对人工智能的监管。她认为，人工智能包含大量数据，其中有许多是受版权保护的作品，一些人工智能使用这些数据，属于明显侵权行为。

法尔肯哈根指出，人工智能并不能取代人类创作，它需要不断从人类这里获得输入，否则模型就有崩溃的危险。此外应当对人工智能的创作进行标记，人们有权利知道一部作品到底是人类还是人工智能创作。

数据分析专家和科技公司创始人米娜·赛义德在讨论中谈到了以ChatGPT为代表的人工智能的火爆。她表示，从技术角度来看，ChatGPT的出现并不意外。人工智能不再是一个抽象概念，而是变得平易近人。她还指出了人工智能目前面临的一些挑战，“很多人工智能的语言模型都是英语，大部分供应商都来自美国，例如如果想把一部阿拉伯语的作品翻译成德语，要比翻译成英语难得多”。

她还强调说，数字主权是很多国家所面临的另一个挑战，“技术永远不会是中立的，因为它是由人类创造的。德国和欧洲的很多人工智能技术都依赖于美国供应商，在这一领域并不独立”。

西班牙软件开发公司Wiris携带新开发的人工智能书写器MathType参加了本次书展，MathType可以将复杂的数学方程式通过手写的方式添加到办公软件上。该公司客户经理纳坦·克鲁瓦告诉记者，他们正在与世界各地的学校开展合作，帮助师生提高工作效率。“人工智能是大趋势，”克鲁瓦说，“但我不认为人工智能可以取代人类工作，至少在短期内不会。”

波兰Learnetic公司是一家从事国际教育出版业务的技术公司，主要提供教育电子出版服务和技术，以支持教育数字出版流程的各个阶段。区域运营经理菲利普·霍伊纳茨基对记者说，他们希望创建包含人工智能的教育内容，学生可以和人工智能讨论课程主题或其他有趣的事情，人工智能也可以帮助老师对学生的表现给予反馈和建议。“但我不认为人工智能会取代老师，它只是一个辅助工具，帮助老师更好完成工作。”霍伊纳茨基说。

(责编：艾雯、贾文婷)