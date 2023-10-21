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莫桑比克总理：期待莫中扩大经贸合作互利共赢

2023年10月21日14:45 | 来源：新华网
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新华社武汉10月21日电（记者喻珮）来华出席第三届“一带一路”国际合作高峰论坛之后，莫桑比克总理马莱阿内20日从北京飞抵武汉，参加中国（湖北）—莫桑比克贸易投资推介会。他表示，期待未来两国能在农业、旅游业、能源以及基础设施建设等方面加深合作，促进莫桑比克经济多元化发展。

马莱阿内在致辞中说，本次推介会集中介绍莫桑比克的经济优势领域，希望莫中在传统友谊的基础上，进一步推进经贸关系的发展。此次有幸来到武汉，近距离与这里的企业交流，也让更多中国企业得以了解莫桑比克的经济发展规划。莫桑比克正以全新的面貌，敞开胸怀与中国的企业结成伙伴。

推介会上，来自莫桑比克工业和贸易部、投资和出口促进局、农业和农村发展部等政府机构、企业的50多名莫方代表共同参会。

“中国是整个非洲大陆以及广大发展中国家的灵感源泉。”莫桑比克工业和贸易部部长西尔维诺·莫雷诺介绍说，中国位于莫桑比克十大外国投资者之列，2017年至2022年，中国在莫桑比克获批166个项目，创造了1.9万余个就业岗位，投资总价值超过10亿美元，直接投资超过7亿美元。其中工业领域投资占比73.85%，其次是建筑业和服务业。期待中国助力推动在莫建设农业生产基地、建立工业园区、完善基础设施、搭建物流走廊等。

中国湖北省与被誉为莫桑比克“谷仓”的加扎省于2008年缔结友好省州关系，加扎省90%的人口从事农业活动。两省自结好以来，以农业合作为代表的务实合作硕果累累。湖北省商务厅相关统计数据显示，2022年湖北省与莫桑比克进出口贸易1.1亿美元，同比上涨89.9%。

推介会后，马莱阿内一行来到位于武汉的华新水泥股份有限公司考察。截至2023年上半年，华新水泥已在多个共建“一带一路”国家运营或在建大型水泥工厂及相关附属行业工厂十余家。今年华新水泥还将投资1.7亿美元与莫桑比克水泥公司合作，推动当地水泥制造业转型发展。

(责编：艾雯、贾文婷)

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