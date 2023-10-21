人民网雅加达10月21日电 （记者曹师韵、李培松）10月20日上午，由印尼阿拉扎大学孔子学院和海外华人书法家协会联合主办的“十载风云手足情”庆祝中国印尼全面战略伙伴关系十周年暨第四届海外华人书法家协会国际书画展在印尼国家图书馆举行。活动由中国驻印尼大使馆指导，印尼书法家协会和印尼书画学院承办，中国书画世界行、东盟书法家协会、北京海淀区美术家协会、中国文化艺术研究中心、印尼思源美术馆和大连思云轩文化传播协办。中国驻印尼大使馆临时代办周侃公使，雅加达地方代表委员会主席茜尔菲阿娜·穆尔妮，印尼体育委员会主席、青年体育部前部长哈约诺·伊斯曼，印尼阿拉扎大学副校长怀沙、孔院副理事长穆尼、孔院中方院长牛海涛，海外华人书法家协会辅导主席胡素丹，印尼书法家协会主席阮渊椿，来自全球40多个国家的华人书法家以及印尼企业代表等参加了书画展开幕式活动。

中国驻印尼大使馆临时代办周侃公使致辞 人民网记者李培松拍摄

牛海涛在开场白中表示，为庆祝“一带一路”倡议提出十周年以及中国印尼建立全面战略伙伴关系十周年，我们专门举办“十载风云手足情”国际书画展，邀请五大洲41个国家的书画爱好者围绕“一带一路”倡议、人类命运共同体等主题创造并提交了数百件作品，活动组委会挑选近400幅制作成作品集，精选 200多幅参展。希望此次活动能促进中印尼人文交流，传播好中国书法和绘画艺术，弘扬中华文化，讲好中国故事。

周侃公使在致辞中表示，此次画展恰逢“一带一路”倡议提出十周年及中国印尼建立全面战略伙伴关系十周年，对促进两国文化合作乃至人文交流具有重要意义。佐科总统出席了第三届“一带一路”国际合作高峰论坛，并与习近平主席就持续深化中印尼全面战略伙伴关系和命运共同体建设达成重要共识，两国发表了关于深化全方位战略合作的联合声明。民心相通是“一带一路”合作的重要内容，艺术没有国界，是世界各国人民共通的语言，更是世界各国人民增进了解、加深友好的重要桥梁。

穆尼在致辞中表示，希望通过这次书画展进一步搭建印尼中国文化的交流平台，促进两国关系和谐发展。近年来，中印尼各领域合作交流不断深化，文化教育交流逐步走向深入。

茜尔菲阿娜·穆尔妮和哈约诺·伊斯曼致辞时均表示，很高兴受邀参加本次书画展活动，希望以后能开展更多类似的活动，增进印尼中国在文化及各领域更紧密的交流。

印尼书法家协会主席阮渊椿、巴西书法家协会主席刘树德和阿联酋书法家主席李冬霞分别致辞，对活动顺利举办表示祝贺。

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