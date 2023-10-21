人民网北京10月21日电 （崔译戈）阿布贾消息：当地时间10月19日，由浙师大非洲研究院与尼日利亚古绍研究所联合举办的阿布贾论坛第四届会议在尼日利亚首都阿布贾举行。本次论坛以“推动共建‘一带一路’ 共创中非发展新时代”为主题，与会嘉宾围绕“中国支持高质量共建‘一带一路’的八项行动”展开深入研讨，为中尼务实合作建言献策。

尼日利亚前国防部部长阿里尤·默罕默德·古绍（Aliyu Gusau Mohammed），中国驻尼日利亚特命全权大使崔建春，浙江师范大学校务委员会副主席邵国平，教育部长江学者、浙江师范大学非洲研究院院长刘鸿武出席会议开幕式。尼日利亚《卫报》有限公司前总经理与总主编埃迈克·埃泽泽（Emeka Izeze）致欢迎辞并主持开幕式。

古绍表示，古绍研究所与浙江师范大学非洲研究院共同关注世界实现可持续发展和经济增长等领域的务实合作，双方联合创建的“阿布贾论坛”旨在促进中非双方理解，增进传统友谊，为双边合作提供活力。

崔建春表示，长期以来，中国一直努力帮助非洲国家实现各领域的发展，中尼双方合作成果丰硕。当前尼日利亚国家领导人也更加重视与中国的合作，为双方合作带来了新的动力。浙江师范大学非洲研究院与古绍研究所在助推双方民间交往和务实合作方面发挥积极作用，期待两国之间涌现出更多这样的合作关系。

中国驻尼日利亚大使崔建春致辞。浙江师范大学非洲研究院供图

邵国平指出，对非研究与合作工作是浙江师范大学学科建设和对外交流合作的“金名片”，目前学校已经与30个非洲国家的大学、智库机构签署了90余项合作协议。阿布贾论坛创办5年来，已成为中非双方开展交流对话、共享知识与思想成果的重要平台，将为推动中尼关系发展贡献智慧。

浙江师范大学校务委员会副主席邵国平致辞。浙江师范大学非洲研究院供图

非盟“消弭枪声”倡议高级代表穆罕默德·伊本·钱巴斯（Mohamed Ibn Chambas）发表主旨演讲表示，非中友好合作历史悠久，21世纪以来，非中关系飞速发展，非洲已经成为中国重要的经济合作伙伴。事实证明，中国始终支持非洲寻求本土问题解决方案，非中合作将帮助非洲建设更为和平、繁荣的非洲大陆。

教育部长江学者特聘教授、浙江师范大学非洲研究院院长刘鸿武表示，中尼合作是中非合作和南南合作的重要组成部分，在共建“一带一路”倡议框架下，越来越多的中国企业来尼日利亚投资设厂，莱基自贸区、阿卡铁路等项目在当地落实落成，为尼日利亚经济发展注入新动能，持续改善当地民生。在共建“一带一路”倡议的下一个十年，中非双方将通过更紧密的合作，推动双方发展迈上更高台阶。

浙江师范大学非洲研究院院长刘鸿武作会议总结。浙江师范大学非洲研究院供图

本次论坛设有“几内亚湾海上安全问题”“利用免税准入机制减少贸易逆差”“基础设施发展与融资约束”“中非教育交流与产能合作”四个分论坛。《当代世界》杂志社社长吕学军、尼日利亚前驻圣多美和普林西比大使艾哈迈德·马贾吉、浙江师范大学非洲研究院副院长徐薇、尼日利亚非洲大陆自由贸易区国家工作委员会执行秘书奥卢塞贡·阿沃洛沃（Olusegun Awolowo）等100余位来自中非双方的代表出席会议。

论坛期间，浙江师范大学非洲研究院与尼日利亚古绍研究所续签战略合作协议，将在师生交流、联合研究、成果共享、合作办会、开发合作机制等方面深入开展合作。

浙江师范大学非洲研究院与尼日利亚古绍研究所续签战略合作协议。浙江师范大学非洲研究院供图

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