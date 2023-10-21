新华社北京10月21日电 综合新华社驻外记者报道：巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）方面20日晚发表声明说，决定释放两名被扣押的美国人。黎巴嫩总理纳吉布·米卡提20日表示，黎政府正制定紧急行动计划，以应对潜在的战争风险。

哈马斯下属武装派别卡桑旅20日晚发表声明说，在卡塔尔的斡旋努力下，卡桑旅出于人道主义考虑决定释放两名被扣押的美国人。美国总统拜登随后发表声明，确认哈马斯方面当天释放了两名美国人。

据黎巴嫩国家通讯社报道，黎总理米卡提20日在会见一个国内代表团时说：“政府正在开展一切必要的外交和政治接触，以应对当前局势、制止以色列的侵略，同时制定了紧急行动计划。”黎巴嫩媒体同日报道说，黎政府针对可能爆发的战争制定了紧急计划。

米卡提20日在会见到访的德国外交部长贝尔伯克时呼吁国际社会向以色列施压，迫使其停止对黎巴嫩的“侵略”。

以色列政府新闻办公室20日发表声明说，以国防部国家紧急事务管理局和以国防军宣布实施一项计划，疏散黎以边境城镇谢莫纳的居民。

卡桑旅发言人阿布·乌拜达19日晚发表讲话说，哈马斯已做好与以色列长期作战的准备。他说，美国对以色列的支持“卑鄙无耻”。

联合国秘书长古特雷斯20日到访拉法口岸，呼吁尽快放行援助加沙的运输车队，以缓解加沙地带面临的人道主义危机。他表示，联合国“正积极与各方接触”，争取让援助车辆“尽可能快、尽可能多”地进入加沙地带。另据联合国网站消息，联合国人道主义事务协调办公室发言人延斯·莱尔克20日在日内瓦表示，有关各方正接近就人道主义物资运送方式达成协议。

巴勒斯坦消息人士20日告诉新华社记者，以军当天上午结束了对约旦河西岸城市图勒凯尔姆为期27小时的军事行动，此次行动共造成13名巴勒斯坦人和1名以色列边防警察死亡。

据巴勒斯坦通讯社20日报道，以军持续在约旦河西岸各地展开搜捕行动。新一轮冲突爆发以来已逮捕至少930名巴勒斯坦人。以色列国家安全总局（辛贝特）20日说，哈马斯发言人哈桑·优素福在约旦河西岸被捕。

美国国防部发言人帕特里克·赖德19日在记者会上说，美海军“卡尼”号驱逐舰当天早些时候在红海北部水域拦截了也门胡塞武装发射的3枚巡航导弹和数架无人机，这些导弹和无人机从也门发射并沿红海向北飞行，攻击目标疑似位于以色列境内。（参与记者：沈丹琳、颜亮、柳伟建、王卓伦、邓仙来、谢昊、刘宗亚）

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