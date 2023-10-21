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巴新小伙逐梦记：“一带一路”上的乒乓故事

2023年10月21日10:32 | 来源：新华网
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新华社北京10月20日电 题：巴新小伙逐梦记：“一带一路”上的乒乓故事

新华社记者孙奕、许东远、杨恺

“祝中国和巴新友谊长久！”18日下午，第三届“一带一路”国际合作高峰论坛民心相通专题论坛上，巴布亚新几内亚小伙杰弗里·罗伊用中文道出心愿。

“我想借此机会向习近平主席表达感谢。”23岁的罗伊身着巴新乒乓球国家队队服，言辞真挚。几年前，他曾与习近平主席通信。

时针拨回到2018年11月16日。

那一天，正在巴新进行国事访问的习近平主席，在时任巴新总理奥尼尔陪同下，为中国援建的布图卡学园揭牌。学园多功能厅一角，摆放着一张蓝色乒乓球台。习近平主席同奥尼尔走到球台前，观看中国奥运冠军张怡宁和她的巴新“徒弟”罗伊对打练习。

罗伊告诉记者，得益于“一带一路”国际合作，这些年他多次有机会到上海体育大学中国乒乓球学院集训。从初出茅庐提升技能，到走上领奖台开拓眼界，再到期待有朝一日成为教练带动更多年轻人，罗伊的梦想正不断实现。

经过在中国的集训，2019年7月，罗伊和队友在第16届太平洋运动会上取得了男双银牌，创造了巴新乒乓球历史最好成绩。

“在2019年赛后，我写信给习近平主席，衷心感谢他支持巴新乒乓球事业发展，表达了对中国文化的热爱和希望两国关系更加美好的意愿。不久后，我就收到了习近平主席的复信，看到他鼓励两国青年为深化中国和巴新友好关系作出积极贡献，我十分激动。”罗伊在接受采访时说。

“在参加本届‘一带一路’国际合作高峰论坛活动之后，我将再去上海集训。我要加倍努力，争取在11月即将举行的第17届太平洋运动会上赛出好成绩。”他说。

“以前在家乡，我们每周可能只训练两次，而且场地里只有三张球台，女队两张、男队一张，有时还得共用。”罗伊告诉记者，中国训练场馆里球台充足、设备先进。中国教练不仅技术高超，而且十分注重因材施教，对外籍受训运动员的关怀细致入微。

对于这一点，上海体育大学中国乒乓球学院院长施之皓颇有感触：“罗伊很刻苦，很快就能适应训练强度。最有挑战的是心态的锤炼——从‘不敢赢’到‘会赢’再到‘盼赢’，首先要树立信心；还要始终保持好一颗‘平常心’，轻松看待胜负。经过反复调整、练习，罗伊和其他球员一起不断在成长。”施之皓说。

在罗伊看来，虽然巴新是个体量不大的国家，但是民众追求进步的梦想都是相系相通的。作为首个同中国签署共建“一带一路”谅解备忘录和合作规划的太平洋岛国，巴新通过“一带一路”国际合作取得了一系列发展成就，为中国同太平洋岛国共建“一带一路”发挥了带头示范作用。

体育能够跨越语言、文化的差异，是国际间人文交流的重要组成部分。以上海体育大学中国乒乓球学院为例，学院成立十多年来，每年国际推广的培训人数超200人次。学院还设立了欧洲分院、巴新训练中心、克罗地亚实训基地等，架设起“一带一路”国际合作乒乓友谊的桥梁。

“现在越来越多巴新民众对中国文化、‘一带一路’合作产生兴趣。我也在学习汉语，争取有机会为巴新和中国民众交往作出更多贡献。”罗伊说。

(责编：艾雯、贾文婷)

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