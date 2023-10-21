8月3日，中欧班列（西安-塔什干）陕乌经贸合作隆基绿能光伏组件出口专列在西安国际港站准备发车。新华社记者 邹竞一 摄

新华社北京10月21日电 题：共绘未来：“绿色丝路”让世界共享中国绿色发展成果

新华社记者

一年中，乌兹别克斯坦有300多天都是晴天。阳光照耀下，一块块光伏面板在这片中亚大地熠熠生辉。这幅美好场景让杜尔别克·奥塔约诺夫发自内心地感到喜悦。

“乌兹别克斯坦有超过800万户家庭可以在自家屋顶安装太阳能发电系统，甚至不少政府机关大楼也装上了光伏组件。”他说，相信在中国的帮助下，家乡的绿色转型一定能够实现。

杜尔别克·奥塔约诺夫的信心来自一支支往来中国与乌兹别克斯坦的“钢铁驼队”。不久前，中欧班列（西安—塔什干）陕乌经贸合作隆基绿能光伏组件出口专列首发，装载其上的50个集装箱光伏组件用于乌兹别克斯坦建设规模为1吉瓦的光伏项目。项目落地后，可提供24亿度清洁能源，减少碳排放240万吨。

共建“一带一路”倡议提出10年来，中国秉持人类命运共同体理念，持续推动提升“一带一路”绿色发展水平。

这是10月14日在北京国家会议中心附近拍摄的第三届“一带一路”国际合作高峰论坛景观布置。新华社记者 鞠焕宗 摄

日前在京举行的第三届“一带一路”国际合作高峰论坛上，中国宣布支持高质量共建“一带一路”的八项行动。“促进绿色发展”赫然在列，为下一个10年更好推动共建绿色丝绸之路指引方向。

围绕绿色发展，中方将持续深化绿色基建、绿色能源、绿色交通等领域合作，加大对“一带一路”绿色发展国际联盟的支持，继续举办“一带一路”绿色创新大会，建设光伏产业对话交流机制和绿色低碳专家网络等。

中国正在加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，共建清洁美丽的世界。在能源结构加速绿色转型过程中，一批批技术创新成果为中国，也为“一带一路”共建国家绿色可持续发展提供动力。

在阿联酋阿布扎比，中企总承包的太阳能电站帮助当地每年减排二氧化碳240万吨；在肯尼亚，中企承建的东非最大光伏电站加里萨光伏电站有效缓解当地用电紧张，持续提供清洁电力……中国积极推动水能、风能、太阳能、地热能等一批绿色能源技术、产品、经验“走出去”，一座座水电站、风电站、光伏电站从无到有，越来越多共建国家的绿色低碳发展梦想被照亮。

美国布鲁金斯学会网站文章认为，到2050年，可再生能源发电量预计占全球总发电量的一半，中国将处于领先地位。通过“一带一路”倡议进行清洁能源合作与投资，将有力推动全球清洁能源行业发展。

联合国秘书长古特雷斯认为，来自绿色丝绸之路的投资可以加快全世界可持续发展和气候适应性发展进程，保障各国人民生产生活。“绿色丝绸之路是一个重要的工具，可以帮助我们走出过去的死胡同，走上一条造福人类和地球的新路。”

9月4日，在德国慕尼黑国际车展媒体预展上，参观者在比亚迪品牌发布会现场与BYD SEAL U汽车合影。新华社记者 张帆 摄

今年的德国慕尼黑国际车展，从整车企业到上下游供应商，中国新能源汽车相关领域企业集中参展，引人关注。

交通领域是全球碳排放的主要来源之一。中国提出二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。

“10年前，中欧班列长安号出口的货物以‘大长笨’的机械设备为主，如今则是以新能源汽车等绿色产品为主。”工作多年，西安自贸港建设运营有限公司总经理袁小军亲眼见证了中国新能源汽车在亚欧国家的走俏。

中国工业和信息化部的数据显示，2022年中国新能源汽车出口67.9万辆，同比增长1.2倍。仅今年1月至8月，中国新能源汽车出口已达72.7万辆，同比增长1.1倍。

安永大中华区能源与基础设施咨询主管合伙人朱亚明表示，中国新能源汽车已从出口大国迈向研、产、供、销全面布局，发展趋势从整车、零件组装转变为体系化的出海模式。

“通过‘一带一路’平台，中国在清洁能源、新能源汽车等领域的先进技术、成功经验等将进一步帮助共建国家实现绿色低碳转型发展。”北京师范大学“一带一路”学院执行院长胡必亮认为，这将为保护地球家园、建设可持续未来作出重要贡献。

这是5月4日在哈萨克斯坦阿拉木图州拍摄的卡普恰盖100兆瓦光伏电站（无人机照片）。这是哈萨克斯坦单体最大的光伏发电项目之一，也是中哈绿色能源合作项目之一。新华社发（奥斯帕诺夫摄）

从加强绿色基础设施互联互通，到加强绿色能源、绿色交通、绿色产业等领域的合作，10年来，中国的绿色画笔在丝路画卷上留下勃勃生机。

本届“一带一路”国际合作高峰论坛绿色发展高级别论坛达成3项成果：“一带一路”绿色发展北京倡议、绿色发展投融资合作伙伴关系、中亚区域绿色科技发展行动计划。

中国将继续同共建国家一道，建设一个持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界。

拉美开发银行高级执行官马塞洛·多斯桑托斯与会期间表示，绿色发展是各国未来生产转型的引擎，在此过程中，共建“一带一路”将发挥重要作用，帮助其他国家加强与中国的合作，走上可持续发展道路。

2024年，比亚迪泰国乘用车生产基地预计将正式投产，年产能约15万辆，并辐射周边东盟国家。人们有理由相信，越来越多的绿色项目将出现在“一带一路”共建国家，一幅可持续发展画卷正徐徐铺展。（记者 齐菲、曹佩弦、张文静、雷肖霄、罗鑫、陈雨峥、肖逸晨）

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