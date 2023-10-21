10月20日，在加沙地带南部的一家医院，失去亲友的人们难过哭泣。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）下属武装派别卡桑旅20日宣布，决定释放两名被扣押的美国人。联合国秘书长古特雷斯同一天到访埃及与加沙地带南部接壤的拉法口岸，呼吁尽快放行援助加沙的运输车队，以缓解加沙地带面临的人道主义危机。请跟随新华社记者，三分钟速览昨夜今晨巴以战事新情况→

哈马斯宣布释放两名美国人

卡桑旅20日晚发表声明说，在卡塔尔的斡旋努力下，卡桑旅出于人道主义考虑决定释放两名被扣押的美国人。

卡桑旅在声明中未透露被释放美国人的信息。但据当地媒体介绍，被释放的是一对母女，无法确定她们是否同时拥有以色列国籍。消息人士告诉新华社记者，两名美国人已移交给红十字国际委员会。

以色列总理办公室20日晚发表声明，确认两名美国人朱迪斯·拉阿南和娜塔莉·拉阿南已于当晚被哈马斯释放。以色列国防军在加沙地带边境迎接了两名被释放人员，并将她们送往位于以色列中部的一个军事基地，与正在等待她们的家人团聚。

10月20日，人们在加沙地带南部城市拉法遭以色列袭击损毁的建筑废墟上实施救援。新华社发（哈立德·奥马尔摄）

联合国秘书长到访拉法口岸

联合国秘书长古特雷斯20日到访埃及与加沙地带南部接壤的拉法口岸，呼吁尽快放行援助加沙的运输车队，以缓解加沙地带面临的人道主义危机。

古特雷斯在拉法口岸埃及一侧发表讲话说，在这些墙后面，有200万人正在遭受巨大痛苦，没有水、没有食物、没有药品和燃料，能否尽快得到援助物资“对加沙地带的许多人来说是生与死的区别”。

古特雷斯表示，联合国“现在正积极与各方接触”，争取让援助车辆“尽可能快、尽可能多”地进入加沙地带。

10月20日，在拉法口岸埃及一侧，联合国秘书长古特雷斯（中）发表讲话。新华社发（艾哈迈德·戈马摄）

据联合国网站消息，联合国人道主义事务协调办公室发言人延斯·莱尔克20日在日内瓦表示，有关各方正接近就人道主义物资运送方式达成协议。

以色列称拘捕哈马斯发言人

以色列国家安全总局（辛贝特）20日说，以军19日夜间在约旦河西岸的突袭中拘捕超过60名哈马斯人员，包括这一组织在约旦河西岸的发言人哈桑·优素福。

哈桑·优素福是巴勒斯坦重要政治人物。据美国有线电视新闻网报道，辛贝特称哈桑·优素福因“涉嫌代表哈马斯行事”被捕。

巴勒斯坦在押人员协会发表声明，证实哈桑·优素福在家中被捕。这一协会说，自本月7日新一轮巴以冲突爆发以来，已有大约850名巴勒斯坦人在约旦河西岸被拘捕，包括议员、媒体人士。

哈桑·优素福经常在国际媒体露面，本周早些时候接受加拿大《环球邮报》采访时曾说，如果以色列同意停火24小时并允许人道援助进入加沙地带，他认为哈马斯将准备释放大约200名被扣押人员。

这是10月19日在加沙边境以色列一侧拍摄的集结的以军战车和人员。新华社记者陈君清摄

千余名中国公民离开以色列

外交部发言人毛宁在20日举行的例行记者会上答问时表示，自10月7日巴以冲突爆发以后，有280多名中国公民被困在以色列南部地区斯代罗特市，安全风险较高。外交部指导驻以色列使馆迅速行动，全力组织被困人员转移撤离。在国内外、前后方的共同努力下，截至目前，被困人员已经全部撤离斯代罗特市，部分人员已经搭乘商业航班回国。

“经初步统计，冲突爆发后，已经有1000余名中国公民离开以色列回国或者赴第三国，我们将继续尽力为中国公民提供协助。”毛宁说。（综合新华社驻外记者报道；编辑：鲁豫、郑昊宁、陈玉芬）

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