新华社联合国10月20日电 中国裁军大使沈健20日出席第78届联合国大会裁军与国际安全委员会会议，全面阐述中方在外空安全问题上的政策主张。

沈健强调，维护外空持久和平与安全，关乎各国安全、发展和繁荣，攸关全人类福祉。各国应秉持共同、综合、合作、可持续的安全理念，致力于确保外空和平利用性质，确保各国和平探索利用外空的权利得到充分保障，推动在外空领域构建人类命运共同体。

沈健说，个别国家执迷大国竞争和冷战思维，谋求主导外空，将外空界定为“作战疆域”，加快外空军力建设，构筑外空军事同盟，甚至计划在外空部署反导武器，严重威胁外空安全，严重破坏全球战略稳定，持续加剧外空军备竞赛风险。

沈健表示，维护外空安全应坚持推进防止外空军备竞赛国际法律文书谈判，统筹外空安全国际治理。谈判防止外空军备竞赛国际法律文书是维护外空安全的根本之道，联大框架下相关努力应聚焦这一根本路径，而不是分散甚至替代相关努力。中方期待各方坚持真正的多边主义，统筹考量不同倡议主张，真正形成有效合力，推动早日谈判达成外空军控法律文书。

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