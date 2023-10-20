国家主席习近平任免驻外大使
2023年10月20日21:09 | 来源：新华网
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新华社北京10月20日电 中华人民共和国主席习近平根据全国人民代表大会常务委员会的决定任免下列驻外大使：
一、免去柴文睿的中华人民共和国驻蒙古国特命全权大使职务；
任命沈敏娟（女）为中华人民共和国驻蒙古国特命全权大使。
二、免去肖建国的中华人民共和国驻东帝汶民主共和国特命全权大使职务；
任命王文丽（女）为中华人民共和国驻东帝汶民主共和国特命全权大使。
三、免去马福林的中华人民共和国驻刚果共和国特命全权大使职务；
任命李岩（女）为中华人民共和国驻刚果共和国特命全权大使。
四、免去任义生的中华人民共和国驻利比里亚共和国特命全权大使职务；
任命尹承武为中华人民共和国驻利比里亚共和国特命全权大使。
五、免去孙立杰的中华人民共和国驻斯洛伐克共和国特命全权大使职务；
任命蔡革为中华人民共和国驻斯洛伐克共和国特命全权大使。
六、免去陈波（女）的中华人民共和国驻塞尔维亚共和国特命全权大使职务；
任命李明为中华人民共和国驻塞尔维亚共和国特命全权大使。
七、免去吴海涛的中华人民共和国驻西班牙王国特命全权大使兼驻安道尔公国特命全权大使职务；
任命姚敬为中华人民共和国驻西班牙王国特命全权大使兼驻安道尔公国特命全权大使。
(责编：曹欣悦、崔越)
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