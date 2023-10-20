新华社北京10月20日电（记者陈雨峥、张霓）第三届“一带一路”国际合作高峰论坛日前在京举行，参加系列活动的拉美地区专家学者表示，中拉携手共建“一带一路”硕果累累，为拉美地区在基础设施建设、贸易畅通、经济发展、生态保护和减贫等领域的发展打开机遇之窗。

自2013年中国提出共建“一带一路”倡议以来，中国已同150多个国家和30多个国际组织签署了230多份共建“一带一路”合作文件，数千个务实合作项目得以开展。截至目前，已有22个拉美地区国家与中国签署共建“一带一路”合作文件，中拉在多领域持续深化联系、加强合作。

这是在北京国家会议中心附近拍摄的“一带一路”国际合作高峰论坛景观布置（10月17日摄）。新华社记者 陈斌 摄

共建“一带一路”解决发展难题

拉美开发银行高级执行官马塞洛·多斯桑托斯在接受新华社记者采访时表示，他在多年工作中见证了中拉在食品出口、物流和互联互通方面取得的系列进展，并认为在未来几年，双方在经济可持续发展和绿色发展方面的合作有巨大的潜力。

近年来，中国与拉美各国在绿色基建、绿色交通、绿色能源等领域持续加强合作，越来越多的低碳环保合作项目在拉美地区落地。

在本届高峰论坛期间举办的“一带一路”企业家大会现场，中国企业滴滴、比亚迪与巴西当地汽车租赁公司签署合作项目，加大国产新能源汽车在巴西的推广应用和网约车电动化，助力巴西当地数字经济和可持续交通发展。

多斯桑托斯认为，中国在可再生能源领域拥有丰富的经验，在技术创新方面也处于领先地位。“绿色发展是未来几年世界各国生产转型的引擎，在这个过程中，共建‘一带一路’将发挥重要作用，帮助拉美和加勒比地区各国与中国加强合作，走上可持续发展的道路。”

7月4日，参观者在巴西巴伊亚州首府萨尔瓦多观看比亚迪纯电动汽车。新华社记者 王天聪 摄

阿根廷平等与增长公共政策实施中心机构发展与国际合作主任帕特里西奥·巴雷罗强调，减贫是共建“一带一路”框架下另一个潜力巨大的领域。“贫困是全球绝大多数南方国家面临的挑战，为解决这一问题，不能采取千篇一律的对策，而必须根据具体情况‘量身定制’。中国在消除绝对贫困方面的成功经验值得各国学习。”

在“一带一路”倡议助推下，中拉贸易畅通持续深化发展，贸易规模稳步提升。中国商务部数据显示，2012年以来，中国一直保持拉美第二大贸易伙伴地位。2022年中拉贸易接近5000亿美元，连续6年保持高速增长。

巴雷罗指出，在“一带一路”倡议的助推下，拉丁美洲和加勒比地区基础设施、运输服务和数字互联互通的改善，能够进一步促进贸易发展，并为伙伴国带来溢出效应。

共建“一带一路”搭建包容性平台

共建“一带一路”源自中国，成果和机遇由世界共享。来华近30次、两次参加“一带一路”国际合作高峰论坛的多米尼加加勒比大学国际问题研究中心主任路易斯·冈萨雷斯表示，十年来，“一带一路”合作网络从亚欧大陆延伸到非洲和拉美，成果甚至惠及太平洋岛国。

“该倡议并不局限于南北合作或南南合作，而是一个包容性的平台，世界各国所有人都能够参与其中。可以说，这一倡议的本质是一种超越物质的联系，一种人与人之间的联系，最终是一种实现双赢的新型合作模式。”冈萨雷斯说。

这是6月12日在阿根廷丘布特省马德林港拍摄的罗马布兰卡一期风电场（航拍照片）。新华社记者 王天聪 摄

冈萨雷斯特别强调了构建人类命运共同体的重要性。“不同文明之间没有高下之分，不论东西，美美与共，我认为这是共建‘一带一路’倡议的内涵所在。只要世界各国不与邻为敌，四海之内皆兄弟，我们就能够进入和平发展的新时代。”

巴雷罗表示，“一带一路”国际合作高峰论坛为实现各国专家学者就全球治理中面临的气候变化、全球安全危机等各类现实问题共同建言献策提供了重要的平台。“了解全球南方国家的观点非常有益。尽管各国的现实情况迥异，但我们都能在这里找到类似的解决方案。”

共建“一带一路”助力合作共赢

在当今世界保护主义抬头、全球经济不确定性增强的局势下，基于“共商、共建、共享”理念提出的共建“一带一路”倡议将持续为拉美地区开启机遇之窗。

“在一个保护主义抬头、许多人‘向内看’的世界里，共建‘一带一路’为拉美和加勒比国家提供了另一种选择，即以互联互通的方式促进自身的可持续发展。”多斯桑托斯表示。

9月15日，在巴西里约热内卢港，“新南通”号进行集装箱装卸作业。新华社记者 王天聪 摄

在本届高峰论坛上，各方共形成了458项成果，数量远远超过第二届峰会，其中包括一系列重要合作倡议和972亿美元的商业合同，这将为世界各国创造更多就业和增长机遇。

巴雷罗指出，中拉经济高度互补，在实现经济可持续发展方面具有共同的诉求。中拉在“一带一路”框架下加强合作将推动建立以平等、合作、包容、文明互鉴为基础的全球体系，同时促进世界和平发展。

“中国发出了一个明确的信息：共建“一带一路”倡议不同于其他机制，并不建立在零和博弈、你输我赢的基础上。中国向我们证明，合作共赢并非没有可能。”冈萨雷斯说。

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