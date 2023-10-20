国际问题观察员 欧时平

2023年10月18日，第三届“一带一路”国际合作高峰论坛在北京成功举行。10年前，习近平主席高瞻远瞩、审时度势，提出共建“一带一路”合作倡议。现在，这一倡议正从愿景变为现实，成为深受欢迎的国际公共产品和务实合作平台。在国际安全形势严峻、经济复苏步履蹒跚、发展鸿沟不断拉大、全球秩序面临挑战的背景下，中欧围绕高质量共建“一带一路”，在政策、设施、贸易、资金、民心等方面取得了宽领域、全方位、多元化的丰硕成果，重要性日益凸显。

“五通”齐头并进，合作成果斐然

政策沟通深对接。在中欧高层的政治引领下，“一带一路”作为重要内容已写入中国与欧盟以及英、法、德等欧洲国家的政府间联合声明。中国就“一带一路”建设与匈牙利、保加利亚、希腊、葡萄牙、瑞士等欧洲27个国家签署了谅解备忘录、议定书、协议等不同形式的合作文件。中欧间涉及互联互通的交通、海关、贸易、农业等双多边交流沟通更是频繁展开。欧洲各国重视“一带一路”倡议对欧亚大陆繁荣发展和全球治理完善的深远意义，正如法国总统马克龙认为，“一带一路”有助于维护多边主义、推动世界多极化，促进了经济、基础设施建设等方面的发展以及区域和平稳定，希望在“一带一路”倡议框架内，与中国加强对话、合作共享。

设施联通广开路。中国和欧盟共同推动“一带一路”倡议和欧盟欧亚互联互通战略、泛欧交通运输网络对接，并在中欧互联互通平台框架下加强交流。中欧班列通达欧洲25个国家的217个城市，十年来累计开行7.8万列，运送货物740万标箱，货值逾3000亿美元，开创了跨大洲、长距离、大运量、全天候、绿色低碳的全新运输方式，成为新时代的“钢铁驼队”；中国时速200公里以上的高速动车组首次出口欧洲，将为匈塞铁路项目提供更智能、舒适、快捷、环保的旅客运输服务；中国希腊比雷埃夫斯港年货物吞吐量增至500万标箱以上，跃升为欧洲第四大集装箱港口、地中海领先集装箱大港；意大利瓦多集装箱码头开港运营，成为意第一个半自动化码头；列日、卢森堡等城市成为中欧陆路和航空货运新枢纽。中欧陆海空联运快速发展，不仅带动亚欧大陆区域整体发展，也造福了沿途各国人民。

贸易畅通促增长。“一带一路”将中欧两大市场更加紧密联结在一起，在中美经贸摩擦和新冠疫情冲击下，中欧经贸额仍逆势上扬、再创新高，有力保障了全球产业链、供应链的稳定畅通。2022年，中国与欧盟互为第二大贸易伙伴，中国是欧盟第一大进口来源地，双方贸易额达8473亿美元，同比增长2.4%；欧洲对华投资同比增长70%；中国对欧投资同比增长21%。日前，第十次中欧经贸高层对话在北京举行，双方围绕宏观经济、贸易与投资、产业链供应链等议题进行了坦诚务实的沟通交流，达成一系列互利共赢的成果和共识。当前世界正在经历深刻的历史之变，中欧坚持对话与合作，促进共同发展繁荣，具有特殊意义，向世界释放互利共赢的积极信号。

资金融通擦亮点。中欧金融机构也积极参与到“一带一路”建设中，20个欧盟国家加入亚投行，中国加入欧洲复兴开发银行，丝路基金与欧洲投资基金共同成立中欧共同投资基金。中欧资本市场互联互通持续推进，成立了中欧国际交易所，“沪伦通”已扩大至德国和瑞士。中国发起设立中国－中东欧投资合作基金，有效拓展了共建国家投融资渠道。德意志银行于2019年发布了“一带一路”倡议白皮书，德国商业银行不仅于2018年与中国商业银行签署了有关“一带一路”的合作谅解备忘录，还于次年签署了“一带一路”绿色投资原则。中欧积极开展多种形式的金融合作，创新投融资模式，丰富投融资主体，完善投融资机制，努力构建长期、稳定、可持续、风险可控的投融资体系，为共建“一带一路”提供了重要支撑。

民心相通润无声。中欧分别是东西方文明的发源地，有着不同的历史和文化背景，但对共同价值的追求和美好生活的向往是相通的。双方互办文物展、图书展、电影节、艺术节、音乐节以及文化年、旅游年等活动，在城市建筑、博物馆美术馆交流、文化遗产保护等领域加强合作。中国是欧洲第一大高等教育留学生来源国，欧洲是中国第三大海外留学生来源地。欧在华开设了歌德学院、法语联盟、塞万提斯学院、卡蒙斯学院等文教机构，中国高校在欧设立开展中文教学的孔子学院和孔子课堂。中欧人文交流格局加速形成，不断夯实共建“一带一路”的民意基础，也为中欧关系发展持续注入动力。

10年来的实践证明，中欧推进高质量共建“一带一路”，以共商共建共享为原则，秉持开放绿色廉洁理念，顺潮流、得民心、惠民生，是中国和欧洲各国携手走向现代化之路，是通向美好未来的和平、希望和友谊之路，具有强大的感召力、旺盛的生命力和广阔的发展前景。

机遇挑战并存，发展前景广阔

当前，世界进入新一轮动荡变革期，大国博弈竞争加速升级，地缘政治局势持续紧张，单边主义、保护主义、霸权主义甚嚣尘上，中欧“一带一路”建设面临新的挑战。欧盟坚持对华“三重定位”，突出中欧关系的竞争性，将中国视为“制度性对手”。受俄乌冲突影响，欧洲深陷能源危机和高通胀的“泥潭”，自身危机感上升，收紧对中国企业投资并购审查，对中方出口光伏设备、电动汽车、钢铁等发起反补贴调查，意图通过破坏市场规则削弱中国产品的竞争力。面对这些不确定、不稳定性因素，中欧迫切需要以对话弥合分歧、以团结反对分裂、以合作促进发展，共建“一带一路”的意义显得尤为重要。

在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上，习近平主席发表主旨演讲，再次深刻阐述推动构建人类命运共同体的伟大理念，强调共建“一带一路”站在历史正确一边，符合时代进步逻辑，走的是人间正道；宣布中国支持高质量共建“一带一路”八项行动，为“一带一路”明确了新方向，开辟了新愿景，注入了新动力。习近平主席还同与会的塞尔维亚总统武契奇、匈牙利总理欧尔班等外方领导人举行会见会谈，达成一系列重要合作共识。塞尔维亚总统武契奇表示，塞方全力支持习近平主席提出的全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，将继续积极参与共建‘一带一路’，深化各领域友好合作。这充分说明，此次论坛发出的最清晰信号是团结合作、开放共赢，在变乱交织的百年变局之中，共建“一带一路”给世界带来的永远是稳定性，永远是正能量。

作为全球两大力量、两大市场、两大文明，中欧彼此间没有根本利害冲突，没有地缘政治矛盾，合作远大于竞争，共识远大于分歧。中欧关系源于广泛的共同利益，有相似的战略诉求，具有全球影响和世界意义。经济上，中欧各具优势，互补性强，在自由开放、相互包容、彼此合作的过程中实现了互惠共赢。外交上，中欧都主张构建平衡、多极世界，践行多边主义，在重要全球和地区问题上保持良好合作，比如联合国《生物多样性公约》签署、伊朗核问题谈判等。因此，中欧应继续坚持“全面战略伙伴”定位，中方已多次表达推动中欧关系进一步发展的诚意，愿同欧方一道，接续深化务实合作，加强发展战略对接，围绕经济复苏、气候变化、WTO改革、多边主义、数字转型、清洁能源、绿色金融等多双边议题强化沟通、协调和合作。欧方应客观理性看待中国的发展，看到中国扩大改革开放、实力不断增强，对欧盟和中欧关系带来的新机遇和对提升中欧合作水平的利好；本着相互尊重的原则，摈弃对中国过时的、不符合时代潮流的成见和偏见，不做伤害中国利益、干扰双方关系的事情；秉持其标榜的“战略自主”，拿出政治勇气，作出符合欧盟自身根本利益的决断，与中方相向而行。双方应从中欧关系历史发展中汲取有益的启示和教训，坚守初心，增进相互理解与认知，始终从战略高度、以更宽广的视野，在相互尊重、合作共赢基础上开展高水平对话合作，推动中欧高质量共建“一带一路”行稳致远，使其更具创新与活力，更好造福双方人民与世界。

从长远来看，世界多极化的趋势没有变，经济全球化的大方向没有变，和平、发展、合作、共赢的时代潮流没有变。从新的历史起点再出发，只要中欧双方都能以此次高峰论坛为契机，从自身长远利益出发、从人类整体利益出发，克服干扰、管控分歧、增进互信、拓展合作，共建“一带一路”就一定充满光明与希望，助力开创人类更加美好的未来！

(责编：曹欣悦、崔越)