新华社北京10月20日电 题：创造和平、发展、合作、共赢的美好未来——高质量共建“一带一路”增进各国民生福祉

新华社记者

十年前的金秋，共建“一带一路”倡议的提出让延续千年的古丝绸之路激荡起时代回响。十年间，在各方共同努力下，共建国家不断书写互利共赢、相知相亲、互学互鉴的丝路时代新篇。

十年来，共建“一带一路”取得了实打实、沉甸甸的成果，为共建国家民众带来满满的获得感、幸福感和成就感。在携手奔向下一个金色十年之际，共建“一带一路”将以中国新发展为世界提供新机遇，不断开拓造福各国、惠及世界的幸福路。

架起连心桥 铺就幸福路

“Whoosh”是印度尼西亚语中“省时”“高效”和“先进”的首字母缩写，也是印尼总统佐科对东南亚第一条高速铁路雅万高铁列车的命名。10月17日，中国和印尼两国元首共同为雅万高铁正式开通运营揭幕。这一中国高铁首次全系统、全要素、全产业链在海外落地项目，让雅加达和万隆两城间的通行时间由原来的3个多小时缩短至40多分钟。

雅万高铁承载了印尼人民对美好生活的向往。放眼全球，共建“一带一路”倡议提出十年来，一个个标志性项目在共建国家落地生根，惠及万千民众。

从哈萨克斯坦图尔古孙水电站等清洁能源项目竣工投产，到区域互联互通“大动脉”蒙内铁路安全运营；从一度破败不堪的希腊比雷埃夫斯港崛起为欧洲第四大集装箱港口，到河钢集团塞尔维亚斯梅代雷沃钢厂扭亏为盈；从亚欧大陆到非洲、美洲、大洋洲，共建“一带一路”增进当地民生福祉，成为共建国家携手实现共同发展繁荣的幸福之路，让亿万民众从中找到了解锁幸福生活的“金钥匙”。

比利时安特卫普-布鲁日港是欧洲最大出口港、最大汽车港和最大综合化工集群。2018年1月，“一带一路”框架下的项目落户于此。安特卫普-布鲁日港务局副总裁吕克·阿尔努茨表示，共建“一带一路”合作不仅促进了参与共建国家基础设施互联互通，更持续推动相关国家和地区的经济发展和人文交流，助力各国合作。

“共建‘一带一路’向世界传递了一个信号，中国想要发展，同时也想要和世界其他国家共同发展。”在谈起中企项目帮助当地原住民社区解决一直以来饮水难的问题时，社区所在的巴西北里奥格兰德州特别项目管理厅厅长阿德里亚诺深有感触。他表示，共建“一带一路”已经延伸到拉美和非洲等地，这些地区无论是在能源、卫生还是基础设施领域都亟需建设和发展，这让“一带一路”注定成为一项世界瞩目的倡议。

做大做好合作“蛋糕”

“物流时效快得超乎想象！”家住西班牙马加拉的胡安·卡洛斯在电商平台“速卖通”上购买一款中国吸顶灯，第二天产品就送到门口，实现了“隔日达”。

这款吸顶灯从西班牙阿尔卡拉的千象盒子物流仓发货。在此之前，它从中国广东经陆运到达西安，再乘中欧班列长安号，经过20天到达物流仓。目前，中欧班列通达欧洲25个国家的200多个城市，86条时速120公里的运行线路穿越亚欧腹地主要区域，物流配送网络覆盖欧亚大陆。

物流畅通有力推动贸易畅通。十年来，共建“一带一路”着力解决贸易投资自由化便利化问题，大幅消除贸易投资壁垒，改善区域内和各国营商环境，建设自由贸易区，拓宽贸易领域、优化贸易结构，拓展相互投资和产业合作领域，推动建立更加均衡、平等和可持续的贸易体系，发展互利共赢的经贸关系，共同做大做好合作“蛋糕”。

值得一提的是，随着贸易新业态新模式加速发展，特别是海外仓、跨境电商和市场采购贸易等快速发展，更多中小外贸企业打开了对外合作的新通道，拓展了未来发展的新可能。

在埃及埃中商会秘书长迪亚·赫尔米看来，共建“一带一路”合作非常重要，“因为这是一个有利于所有人的倡议”。

“共建‘一带一路’联通各国，促进国家内部、区域、洲际，乃至全球贸易，巩固相互依存和全球化。”非洲联盟委员会经济发展、贸易、工业与矿业委员阿尔伯特·穆昌加强调，非洲是共建“一带一路”的受益者，获得了实实在在的好处。

汇集人类共同发展最大公约数

“自2017年我们开始种植杂交水稻后，产量增加了三倍，让我们有足够余钱翻新房子，还能让孩子们接受更好的教育。”每当谈起中国杂交水稻和种植技术给自己生活带来的改变，马达加斯加农民迪娜赞不绝口。

对共建国家民众来说，共建“一带一路”不仅是桥和路、水和电、医院和学校，更是不断增加的收入、日益改善的生活和对美好未来的憧憬，汇集着人类共同发展的最大公约数。

传授菌草技术、培育优质种子，一系列减贫合作项目着力打造“减贫之路”，弥合发展鸿沟；开办鲁班工坊、增设孔子课堂，一项项特色教育合作项目不断铺就“人才之路”；防治血吸虫病、开展疟疾跨境联防联控，共建“一带一路”项目通过援建医院、合作生产疫苗等方式，有效筑起“健康之路”。

中国将实施1000个小型民生援助项目，提供2万个来华研修研讨名额和500个在职学历学位教育名额，并继续实施丝绸之路青年学者资助计划、“一带一路”青年精英计划与“筑梦丝路”青年发展计划……在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛务实合作项目清单中，众多民生及民心相通类项目将持续惠及各国民众。

在参与中建四局等承建的印尼棉兰-瓜拉纳姆高速公路项目建设中，印尼籍员工陈香蓉从仅会说几句中文，到熟练运用工程专业词汇，进而从事复杂的商务合约工作。她说：“共建‘一带一路'合作搭建了跨文化交流的桥梁，在这里，我与中国同事一道收获了职业的成长和无价的友谊。”

长期关注中国发展的英国国际关系专家基思·贝内特认为，共建“一带一路”是“推动发展的强大力量”，“小而美”项目深入当地社区，极大改善当地人的生活。

“不同文明之间没有高低之分，我想这是共建‘一带一路’倡议的重要内涵。”多米尼加加勒比大学国际问题研究中心主任路易斯·冈萨雷斯说，共建“一带一路”倡议为我们实现全人类共同发展提供可能。

同舟共济扬帆起，乘风破浪再启航。展望下一个十年，中国将同国际社会一道，继续推进高质量共建“一带一路”，持续惠民生增福祉，将“一带一路”打造成造福世界的发展带、惠及各国人民的幸福路，推动共建“一带一路”行稳致远。（执笔记者：于荣；参与记者：周永穗、康逸、潘革平、姚兵、沈丹琳、汪平、杜鹃、吴鲁）

(责编：曹欣悦、崔越)