新华社耶路撒冷10月20日电 记者手记：希望和平早日到来

新华社记者王卓伦

由于巴以新一轮冲突持续，目前毗邻加沙地带的以色列南部城市斯代罗特街上几乎空无一人、店铺全部关门。

以色列媒体用“鬼城”来形容斯代罗特，因为这里的三万居民几乎全都撤离到了以色列其他地区。7日，本轮大规模巴以冲突爆发。该城多处地点经历了严重暴力事件，并连日遭到火箭弹袭击。

新华社记者日前在斯代罗特参加了一场特别的记者会。空间狭小的地下防空洞里，挤满了来自世界多国、穿戴各式防弹装备的记者，他们记录并追问以方关于战事的最新表态，同时期盼和平之日尽快到来，能早日脱下身上厚重的装备。

然而，在靠近加沙地带的边境以军集结了大批坦克，战事短期内平息希望渺茫。以色列国防军14日发表声明说，以军正在准备实施大范围作战计划。以军在全境都部署了兵力，为下一阶段以“重大地面行动”为重点的军事行动加强战备。

巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）7日从加沙地带向以色列境内发起大规模袭击，招致以军对加沙地带展开猛烈军事报复。据巴勒斯坦卫生部公布的数据，截至19日，以军空袭已导致加沙地带3785人死亡、上万人受伤。以色列方面也有超过1400人死亡。斯代罗特市长阿隆·达维迪对记者说，向这座城市发射的火箭弹约有千枚，其中约80枚落入民居。

空荡的斯代罗特街头，以军战机轰鸣声不绝于耳，爆炸声不时传来。记者看到，市中心一个警察局沦为废墟，地面散落着被炸得支离破碎的键盘、电话和桌椅部件。7日清晨本轮冲突爆发后，以军与哈马斯在这里激战了约20个小时。

斯代罗特民众的境遇只是众多受战乱影响普通人的一个缩影。以色列国防军17日说，本轮冲突爆发以来，约50万以色列人已按政府要求或自发撤离。由于以色列北部局势持续紧张，以军已宣布撤离距离黎巴嫩2公里范围内的28个村庄的居民。以色列政府新闻办公室20日表示，黎以边境城镇谢莫纳的居民将疏散至国家资助的住处。

而在不远处的加沙地带，上百万巴勒斯坦人被迫背井离乡，踏上颠沛流离之路。“加沙传出的每一个故事都是关于生存、绝望和死亡。”联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处总干事菲利普·拉扎里尼说。

联合国安理会18日就一份巴以局势决议草案举行表决，其内容包括呼吁在加沙地带实现人道主义暂时停火等。决议草案获得12个安理会成员赞成，但美国投了否决票，致使决议草案未获通过。多国对此表示遗憾和失望。阿联酋常驻联合国代表拉娜·努赛贝说，“这场毁灭性战争的每一个小时都是对国际人道主义法原则的嘲弄”。

在距离加沙地带7公里的一处农场，记者遇到了以色列人绍什。绍什说，她“每天都在参加葬礼，过去几天参加了七场”。

“希望这一切尽快结束，和平早日到来。”绍什说。

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