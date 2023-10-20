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乌兹别克斯坦记者：“一带一路”倡议因互利共赢而广受支持

2023年10月20日17:51 | 来源：人民网-国际频道
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人民网北京10月20日电 （褚梦琦、叶列娜）第三届“一带一路”国际合作高峰论坛近日在北京落幕。乌兹别克斯坦24电视台记者、《乌兹别克斯坦》杂志主编阿萨德别克·博博焦诺夫（Asadbek Bobojonov）在接受人民网采访时表示，共建“一带一路”倡议已经吸引了世界上超过四分之三的国家参与其中，之所以广受支持的关键在于各国通过合作实现了互利共赢。

博博焦诺夫接受人民网采访。人民网 褚梦琦摄

博博焦诺夫接受人民网采访。人民网 褚梦琦摄

博博焦诺夫认为，当今时代，各国不可能各自为政，只有实现互联互通，才能实现长久发展。“中国在基础设施建设方面的优势缩短了国际货物运输的时间, 促进了人员往来便利和经济发展，因而受到各国人民的欢迎。这就是全球化的意义所在。”

在中乌“一带一路”合作框架下的诸多项目中，他特别提到了被誉为“中亚第一长隧”的卡姆奇克铁路隧道。该隧道是中乌共建“一带一路”的示范性项目，解决了乌兹别克斯坦三分之一人口出行的问题。他介绍说，“隧道建成前，我们乘坐火车往返首都塔什干与东部的费尔干纳盆地，需要翻山越岭，绕道他国，现在只需3小时，极大地缩短了当地人的出行时间。”

博博焦诺夫表示，共建“一带一路”倡议惠及各国，联通世界，希望这一倡议能够持续促进各国的友谊和共赢。

(责编：崔越、杨牧)

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